Hertha oder Arsenal? Bruder Taulant verrät, was Granit Xhaka wirklich vorhat

Manor bestätigt: Mehrere Läden werden geschlossen - Dutzende Mitarbeiter betroffen

Der in Schwierigkeiten steckende Detailhändler Manor setzt zu einer Restrukturierung an: Mehrere Läden werden geschlossen. Dutzende Mitarbeiter und Kaderleute sind betroffen, wie Manor am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.

So werde das Warenhaus in Bachenbülach per Ende April 2020 geschlossen. Davon seien 27 Mitarbeitende betroffen. Man sei bemüht innerhalb des Unternehmens oder auf dem regionalen Arbeitsmarkt eine Weiterbeschäftigung für die Betroffenen zu finden. Ein Sozialplan werde …