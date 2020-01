Sport

FA Cup: Granit Xhaka zofft sich bei Arsenal-Sieg mit Mitspieler



Xhaka zofft sich bei Arsenal-Sieg mit Mitspieler – und spielt dann gross auf

Arsenal kommt unter dem neuen Trainer Mikel Arteta langsam in die Gänge. Nach dem 2:0-Prestigesieg gegen Manchester United in der Premier League gewannen die «Gunners» im FA Cup gegen Leeds United ihr zweites Spiel in Folge.

Beim 1:0-Minisieg funktionierte aber vor allem in der ersten Halbzeit noch längst nicht alles wunschgemäss, weshalb sich schon nach fünf Minuten Granit Xhaka und Rob Holding mitten auf dem Platz die Meinung geigten. Innenverteidiger Holding, der erstmals seit Anfang November wieder in der Startformation stand, kritisierte den Schweizer nach einem eigenen, katastrophalen Fehlpass. Offenbar, weil sich der ehemalige Captain im Spielaufbau vor dem Ball verstecken wollte.

ARSENAL team-mates Granit Xhaka and Rob Holding had to be separated by team-mates after being involved in a screaming match. Xhaka was clearly fuming with Rob until Sokratis stepping in to separate the warring duo. pic.twitter.com/BLJiTIpYBC — Lilian Chan (@bestgug) January 7, 2020

Diese offene Kritik liess Xhaka jedoch nicht auf sich sitzen. Er ging wild gestikulierend auf Holding los und wies den 24-Jährigen in die Schranken. Verteidiger Sokratis und Torhüter Emiliano Martinez mussten sogar dazwischen gehen und Schlimmeres verhindern.

In der Pause war es dann offenbar Trainer Arteta, der seine Mannschaft ordentlich zusammenstauchte. Stürmer Alexandre Lacazette verriet nach dem Spiel, dass der Spanier in der Kabine richtig laut wurde.

Mit Erfolg: Die «Gunners» steigerten sich und konnten in der zweiten Halbzeit angeführt von Xhaka erstmals seit langem so richtig überzeugen. Der Schweizer Nati-Spieler kurbelte das Arsenal-Spiel ständig an, war immer anspielbereit und in der Defensive äusserst zweikampfstark. Auffällig war aber, wie Xhaka immer wieder versuchte, nicht ständig den sicheren Querpass zu spielen, sondern auch einmal mit dem Ball am Fuss nach vorne zu stürmen und so für Überraschungsmomente zu sorgen.

Die Xhaka-Stats gegen ManUnited und Leeds: Granit Xhaka under Mikel Arteta:



•180 minutes.

•182 touches.

•141 accurate passes.

•3 key passes.

•17 accurate long balls.

•100% crossing accuracy.

•11 ground duels won.

•4 fouls won.

•4 interceptions.

•5 tackles.

•1 clearance.

•1 block.



Stepping up. pic.twitter.com/vGFrk4HkrV — Arsenal Fever (@ArsenalFeverTM2) January 7, 2020

Xhaka wirkte wieder wie der unbestrittene Leader, der er vor der «Fuck off»-Affäre gegen die eigenen Fans war. In einer Szene wurde das besonders augenscheinlich. Als der 20-jährige Torschütze Reiss Nelson in der 67. Minute zu seinem Leidwesen ausgewechselt wurde, ging Xhaka zu ihm, klatschte mit ihm ab und schickte ihn mit einer anerkennenden Umarmung in Richtung Spielerbank.

For so so many years everyone said we lacked leaders on the pitch. This from Xhaka is the leadership his peers and coaches all see but so many don't see or appreciate the value of it. 👏🏾👏🏾 #ARSLEE #COYG pic.twitter.com/iHX7xIzxuf — Chale Wote (@ctrlaltrelive) January 6, 2020

Der kolportierte Wechsel zu Hertha BSC scheint derzeit weiter entfernt als auch schon ... (pre)

