freundlich12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Proteste und Regen sorgen für Chaos in Mexiko-Stadt

FILE - Estadio Azteca sits in Mexico City before it hosts games for the World Cup, Tuesday, March 3, 2026. (AP Photo/Fernando Llano, File) WCup Climate Green Stadiums Soccer
Das Aztekenstadion wird zur Bühne des WM-Eröffnungsspiels.Bild: keystone

Sorgen vor dem WM-Auftakt in Mexiko-Stadt – Chaos wegen Protesten und Regen

Der Auftakt in die Riesen-WM könnte gleich zum Härtetest auch für die Fussballfans werden. Abgesehen von möglichen Streiks und Demonstrationen macht auch das Wetter in Mexiko-Stadt seit Tagen Sorgen.
08.06.2026, 07:5308.06.2026, 07:53

Immer wieder wird für bestimmte Stadtteile sogar Alarmstufe Orange vom Sekretariat für integriertes Risikomanagement und Katastrophenschutz ausgerufen.

Das ist der Zeitplan für den WM-Auftakttag
Geöffnet wird das Stadion am Donnerstag bereits um 9.00 Uhr Ortszeit (17 Uhr MESZ). Ab 11.30 Uhr (19.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) beginnt die etwa einstündige Eröffnungsfeier unter anderem mit Shakira, die erneut den WM-Song liefert.

Um 13 Uhr (21 Uhr Schweizer Zeit/SRF 2) beginnt die WM-Endrunde mit dem Anpfiff des Auftaktspiels.

Auch am Donnerstag ist mit starken Niederschlägen und Gewittern zu rechnen. Es ist der Tag des Eröffnungsspiels zwischen Mitgastgeber Mexiko und dem ehemaligen WM-Gastgeber Südafrika – der Auftakt in die XXL-WM mit 104 Spielen. Vor der mexikanischen Pazifikküste droht sich zudem ein Wirbelsturm zusammenzubrauen.

Strassen geflutet, Metro-Zugänge gesperrt

Seit Tagen ist das Wetter in Mexiko-Stadt, in der zum dritten Mal nach 1970 und 1986 eine WM-Endrunde eröffnet wird, wechselhaft. Und so soll es auch in dieser Woche weitergehen. Morgens meist eher nur bewölkt, sollen nachmittags die Schauer und Gewitter einsetzen.

Die teilweise wolkenbruchartigen Regenfälle hatten zuletzt immer wieder zu überfluteten Strassen geführt. Auch der öffentliche Personennahverkehr wurde beeinträchtigt, Metro-Linien fuhren teilweise nicht, Zugänge zu den Stationen mussten geschlossen werden. Das zuständige Sekretariat rief immer wieder zu Vorsichtsmassnahmen auf.

Mehr als einmal wurde bereits Alarmstufe Orange ausgelöst. Dabei sollen unter anderem im Freien befindliche Gegenstände gesichert oder überschwemmte Strassen gemieden werden.

Demos, Proteste und Blockaden

Zudem sorgen derzeit heftige Demonstrationen von Lehrern für Schlagzeilen vor der WM. Es geht um eine Rentenreform. Und auch Blockaden während der WM durch Lastwagenfahrer und Bauern sind zu erwarten. Um auf die über 130'000 vermissten Menschen in Mexiko aufmerksam zu machen, wollen darüber hinaus auch deren Angehörige die WM-Bühne nutzen.

Das Aztekenstadion liegt im Süden der Metropole. Zum historischen Zentrum mit dem berühmten Zócalo, einst Schauplatz für die berühmte Startsequenz des James-Bond-Blockbusters «Spectre» und nun Ort eines riesigen Fan-Festes, sind es rund 20 Kilometer. (abu/sda/dpa)

Mehr Fussball-Geschichten:
Irak-Stürmer Aymen Hussein bei USA-Einreise sieben Stunden festgehalten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sehen die WM-Trikots aus
1 / 31
So sehen die WM-Trikots aus

Algerien, Heimtrikot
quelle: adidas / adidas
Auf Facebook teilenAuf X teilen
An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Glaube, wir haben viele Türen geöffnet»: Wie die Schweizer von 1994 zu Pionieren wurden
Der Parcours der Schweiz unter Roy Hodgson an der WM 1994 in den USA war ein Meilenstein. Dass die Schweiz 2026 zum sechsten Mal in Folge an der WM-Endrunde dabei ist, verdankt sie zum Teil den Pionieren von 1994.
«Ich glaube tatsächlich, dass wir viele Türen geöffnet haben», sagt Yvan Quentin, der unverzichtbare linke Aussenverteidiger der Schweizer Auswahl von 1994 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Nach dieser Weltmeisterschaft wurden die Schweizer Spieler vermehrt von ausländischen Vereinen umworben», erklärt Quentin. «Die Schweizer Nationalmannschaft hat natürlich davon profitiert.»
Zur Story