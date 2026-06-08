Sorgen vor dem WM-Auftakt in Mexiko-Stadt – Chaos wegen Protesten und Regen
Immer wieder wird für bestimmte Stadtteile sogar Alarmstufe Orange vom Sekretariat für integriertes Risikomanagement und Katastrophenschutz ausgerufen.
Um 13 Uhr (21 Uhr Schweizer Zeit/SRF 2) beginnt die WM-Endrunde mit dem Anpfiff des Auftaktspiels.
Auch am Donnerstag ist mit starken Niederschlägen und Gewittern zu rechnen. Es ist der Tag des Eröffnungsspiels zwischen Mitgastgeber Mexiko und dem ehemaligen WM-Gastgeber Südafrika – der Auftakt in die XXL-WM mit 104 Spielen. Vor der mexikanischen Pazifikküste droht sich zudem ein Wirbelsturm zusammenzubrauen.
Strassen geflutet, Metro-Zugänge gesperrt
Seit Tagen ist das Wetter in Mexiko-Stadt, in der zum dritten Mal nach 1970 und 1986 eine WM-Endrunde eröffnet wird, wechselhaft. Und so soll es auch in dieser Woche weitergehen. Morgens meist eher nur bewölkt, sollen nachmittags die Schauer und Gewitter einsetzen.
Die teilweise wolkenbruchartigen Regenfälle hatten zuletzt immer wieder zu überfluteten Strassen geführt. Auch der öffentliche Personennahverkehr wurde beeinträchtigt, Metro-Linien fuhren teilweise nicht, Zugänge zu den Stationen mussten geschlossen werden. Das zuständige Sekretariat rief immer wieder zu Vorsichtsmassnahmen auf.
❌🌧️ Así se 'inundó' el Segundo Piso del Periférico con dirección norte en la CDMX debido a las intensas lluvias— Político MX (@politicomx) June 8, 2026
📽️ @ItziiLira pic.twitter.com/aiK6GKjhyr
Mehr als einmal wurde bereits Alarmstufe Orange ausgelöst. Dabei sollen unter anderem im Freien befindliche Gegenstände gesichert oder überschwemmte Strassen gemieden werden.
Demos, Proteste und Blockaden
Zudem sorgen derzeit heftige Demonstrationen von Lehrern für Schlagzeilen vor der WM. Es geht um eine Rentenreform. Und auch Blockaden während der WM durch Lastwagenfahrer und Bauern sind zu erwarten. Um auf die über 130'000 vermissten Menschen in Mexiko aufmerksam zu machen, wollen darüber hinaus auch deren Angehörige die WM-Bühne nutzen.
🇲🇽 🇺🇸 | Mexican riot police have fired tear gas at thousands of striking teachers in Mexico City.— contra (@contra_press) June 2, 2026
The unrest exploded just 10 days before the capital hosts the opening match of the FIFA World Cup 2026.
Authorities erected heavy metal barricades to protect World Cup promotional… pic.twitter.com/dYftZoYqxy
Das Aztekenstadion liegt im Süden der Metropole. Zum historischen Zentrum mit dem berühmten Zócalo, einst Schauplatz für die berühmte Startsequenz des James-Bond-Blockbusters «Spectre» und nun Ort eines riesigen Fan-Festes, sind es rund 20 Kilometer. (abu/sda/dpa)