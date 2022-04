Ciao Panini – 2024 kommt das offizielle EM-Album von Topps

José Mourinho präsentiert das Topps-Album für die WM 2024. bild: topps

Ciao Panini – ab 2024 kommt das offizielle EM-Album von Konkurrent Topps

Alle zwei Jahre wird die Schweiz von einer seltsamen, aber zum Glück harmlosen Krankheit heimgesucht – vom sogenannten Panini-Fieber. Vor jeder Fussball-WM und -EM werden die Sammelbilder mit viel Leidenschaft gesammelt, geklebt, getauscht und «getätschelt». Doch ab 2024 gibt es keine Paninis mehr. Der Sticker-Hersteller aus Italien darf erstmals seit über als 40 Jahren kein Sammelalbum zur EM 2024 in Deutschland herausgeben. Er wurde überboten.



Die Panini-Bildli prägten in der Schweiz mehr als eine Generation von Fussball-Fans. Bild: obs

Ein Album wird es aber trotzdem geben – von Topps. Die US-amerikanische Sticker-Firma, die seit 1938 Sammelbilder produziert, hat sich exklusiv die Rechte für die nächsten beiden EM-Turniere gesichert. Auch die Alben zur Nations League 2022/23 und zur Frauen-EM 2025 werden von Topps kommen.

Zuvor löste der New Yorker Konzern den italienischen Konkurrenten aus Modena schon bei der Champions League und der Bundesliga als offiziellen Sticker-Partner ab. Gesicht der Sticker-Revolution ist Roma-Trainer José Mourinho, der 2024 dank Topps «Nationaltrainer aller 24 EM-Teilnehmer» sein kann.

So kündigt Topps die Wachablösung an. Video: YouTube/Topps TV

Vor der WM 2022 in Katar wird die Fussball-Schweiz also zum vorerst letzten Mal Panini-Bildli sammeln. Wie es danach weitergeht, steht momentan noch in den Sternen. 2026 wird die WM erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen – und noch hält Panini die Sticker-Rechte am wichtigsten Fussball-Wettbewerb der Welt. Gut möglich, dass Topps seinen Konkurrenten aber auch da auszustechen versucht. (pre)