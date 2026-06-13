1 / 19 Die besten Bilder der Fussball-WM 2026 Die bessere Frage ist: Why not Switzerland?

Der eine Bruder spielt in dieser Nacht für Australien, der andere für Schottland

John und Harry Souttar sind Brüder und nehmen beide an der WM teil. Aber nicht für das gleiche Land.

Ralf Meile Folge mir

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Verteidiger sind sie beide, John und Harry Souttar. John ist der ältere der Brüder, Harry hat ihm etwas anderes voraus: Er nahm schon vor vier Jahren an einer Fussball-WM teil.

«Das war etwas vom Besten in meinem Leben», blickte Souttar später auf das Turnier in Katar zurück. Der 27-Jährige kam in Schottland auf die Welt – aber er läuft für das Nationalteam von Australien auf, dem Heimatland von Mutter Heather.

Harry Souttar ist Australiens Abwehrchef. Bild: www.imago-images.de

Für seinen Bruder wird es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft, denn John Souttar von den Glasgow Rangers spielt für Schottland, das erstmals seit 1998 wieder am Turnier dabei ist. Die Hoffnungen des Duos, in der Gruppenphase gemeinsam auf dem Platz zu stehen, erfüllten sich nicht. Die Schotten treffen auf Haiti (Sonntag, 3 Uhr), Marokko und Rekord-Weltmeister Brasilien. Australien bekommt es mit der Türkei (Sonntag, 6 Uhr), Co-Gastgeber USA und Paraguay zu tun.

Sie stünden sich sehr nahe, erklärten John und Harry Souttar dieser Tage. Ein trauriger Grund schweisste sie noch mehr zusammen: der Tod ihres wesentlich älteren Bruders Aaron. «Er war unser Vorbild und wie ein zweiter Vater für uns», erinnert sich Harry.

John Souttar erlebt seine WM-Feuertaufe. Bild: keystone

John und er hätten sich zwar schon früher gut verstanden, aber seit der Tragödie vor vier Jahren – Aaron starb 42-jährig nach längerer Krankheit – sei ihre Verbindung stärker geworden. «Das einzig Gute, wenn man das so sagen kann, ist, dass es mich und John einander nähergebracht hat», sagt Harry.

Die Familie kann nicht bei beiden Brüdern gleichzeitig sein, um im Stadion die Daumen zu drücken. Schottland spielt in Boston, die «Socceroos» knapp eine Stunde nach dem Abpfiff jener Partie im rund 4000 Kilometer entfernten Vancouver.

Sieben weitere Brüderpaare an dieser WM

Die Familie Souttar ist nicht die einzige Familie, die an dieser Weltmeisterschaft mit zwei Spielern vertreten ist. Gleich acht Brüderpaare nehmen teil – vier davon jeweils im selben Team, vier in unterschiedlichen Mannschaften. Die anderen sind:

🇪🇸 Nico Williams

🇬🇭 Iñaki Williams

🇫🇷 Desiré Doué

🇨🇮 Guéla Doué

🇳🇱 Brian Brobbey

🇬🇭 Derrick Brobbey

🇫🇷 Lucas Hernandez

🇫🇷 Théo Hernandez

Lucas (links) und Bruder Théo Hernandez gemeinsam für Frankreich. Bild: www.imago-images.de

🇳🇱 Jurriën Timber

🇳🇱 Quinten Timber

🇭🇹 Laros Duarte

🇭🇹 Deroy Duarte

🇨🇼 Leandro Bacuna

🇨🇼 Juninho Bacuna

