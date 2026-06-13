sonnig20°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Die Brüder John und Harry Souttar spielen an der WM für zwei Länder

1 / 19
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Die bessere Frage ist: Why not Switzerland?
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Der eine Bruder spielt in dieser Nacht für Australien, der andere für Schottland

John und Harry Souttar sind Brüder und nehmen beide an der WM teil. Aber nicht für das gleiche Land.
13.06.2026, 10:0213.06.2026, 10:02
Ralf Meile
Ralf Meile

Verteidiger sind sie beide, John und Harry Souttar. John ist der ältere der Brüder, Harry hat ihm etwas anderes voraus: Er nahm schon vor vier Jahren an einer Fussball-WM teil.

«Das war etwas vom Besten in meinem Leben», blickte Souttar später auf das Turnier in Katar zurück. Der 27-Jährige kam in Schottland auf die Welt – aber er läuft für das Nationalteam von Australien auf, dem Heimatland von Mutter Heather.

21st March 2024 CommBank Stadium, Sydney, NSW, World Cup Qualifying Football, Australia versus Lebanon Harry Souttar of Australia PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12620262 NigelxOwen
Harry Souttar ist Australiens Abwehrchef.Bild: www.imago-images.de

Für seinen Bruder wird es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft, denn John Souttar von den Glasgow Rangers spielt für Schottland, das erstmals seit 1998 wieder am Turnier dabei ist. Die Hoffnungen des Duos, in der Gruppenphase gemeinsam auf dem Platz zu stehen, erfüllten sich nicht. Die Schotten treffen auf Haiti (Sonntag, 3 Uhr), Marokko und Rekord-Weltmeister Brasilien. Australien bekommt es mit der Türkei (Sonntag, 6 Uhr), Co-Gastgeber USA und Paraguay zu tun.

Sie stünden sich sehr nahe, erklärten John und Harry Souttar dieser Tage. Ein trauriger Grund schweisste sie noch mehr zusammen: der Tod ihres wesentlich älteren Bruders Aaron. «Er war unser Vorbild und wie ein zweiter Vater für uns», erinnert sich Harry.

epa12862879 John Souttar of Scotland looks on during the international friendly match between Scotland and Cote d&#039;Ivoire in Liverpool, Great Britain, 31 March 2026. EPA/ADAM VAUGHAN
John Souttar erlebt seine WM-Feuertaufe.Bild: keystone

John und er hätten sich zwar schon früher gut verstanden, aber seit der Tragödie vor vier Jahren – Aaron starb 42-jährig nach längerer Krankheit – sei ihre Verbindung stärker geworden. «Das einzig Gute, wenn man das so sagen kann, ist, dass es mich und John einander nähergebracht hat», sagt Harry.

Die Familie kann nicht bei beiden Brüdern gleichzeitig sein, um im Stadion die Daumen zu drücken. Schottland spielt in Boston, die «Socceroos» knapp eine Stunde nach dem Abpfiff jener Partie im rund 4000 Kilometer entfernten Vancouver.

Sieben weitere Brüderpaare an dieser WM

Die Familie Souttar ist nicht die einzige Familie, die an dieser Weltmeisterschaft mit zwei Spielern vertreten ist. Gleich acht Brüderpaare nehmen teil – vier davon jeweils im selben Team, vier in unterschiedlichen Mannschaften. Die anderen sind:

🇪🇸 Nico Williams
🇬🇭 Iñaki Williams

Sein Vater leidet noch heute unter der Flucht – das ist Spaniens EM-Star Nico Williams

🇫🇷 Desiré Doué
🇨🇮 Guéla Doué

🇳🇱 Brian Brobbey
🇬🇭 Derrick Brobbey

🇫🇷 Lucas Hernandez
🇫🇷 Théo Hernandez

France v Republic of Ireland: Group D - UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024 Qualifying Round-Paris Theo and Lucas Hernandez of France in action during the UEFA EURO 2024 qualifying round ...
Lucas (links) und Bruder Théo Hernandez gemeinsam für Frankreich.Bild: www.imago-images.de

🇳🇱 Jurriën Timber
🇳🇱 Quinten Timber

🇭🇹 Laros Duarte
🇭🇹 Deroy Duarte

🇨🇼 Leandro Bacuna
🇨🇼 Juninho Bacuna

Ganz viele Legenden sind dabei:

videovideo
55 Brüderpaare, bei denen es beide ins Nationalteam geschafft haben
Mehr von der Fussball-WM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 19
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Die bessere Frage ist: Why not Switzerland?
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erling Haaland spricht jetzt Chinesisch – und nein, das ist keine KI
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Streamer «IShowSpeed» trifft auf Gianni Infantino und darf bald FIFA-Präsident sein
Diese Kombination fehlte dieser Welt noch: Der weltbekannte Streamer «IShowSpeed» war beim ersten WM-Spiel der USA im Stadion dabei und streamte während der Partie live aus der Arena in Los Angeles. Dabei traf Speed auch auf FIFA-Präsident Gianni Infantino.
Zur Story