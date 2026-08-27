Die Liebe dürfte im Tessin von gegenseitiger Natur sein: Matchwinner Dereck Moncada. Bild: keystone

Dank eines herrlichen Treffers schafft es Lugano in die Conference League

Der FC Lugano steht in der Ligaphase der Conference League. Die Tessiner sichern sich im Playoff auswärts gegen Maccabi Tel-Aviv eine Woche nach dem 2:1-Heimsieg ein 1:1-Remis. Dereck Moncada gelingt in Unterzahl der Ausgleich.

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Die Luganesi gerieten im georgischen Batumi, wo Maccabi ein vorübergehendes Zuhause gefunden hatte, in arge Bedrängnis. Der Schweizer Vertreter spielte ab der 58. Minute mit einem Spieler weniger. Ohne den zweimal mit Gelb bestraften Mattia Zanotti geriet das bis dahin recht souveräne Lugano unter Druck und kassierte mittels Penalty in der 69. Minute das 0:1.

Im Rückstand musste sich das Team von Mattia Croci-Torti fast komplett auf das Verteidigen konzentrieren – bis in die 79. Minute. Da hatte der honduranische Stürmer Dereck Moncada seinen grossen Auftritt. Der nach einer Stunde eingewechselte 18-Jährige eroberte kurz vor der Mittellinie den Ball und lief solo bis fast an die Strafraumgrenze, wo er herrlich in die entfernte obere Torecke traf.

Moncada stösst das Tor zur Ligaphase auf. Video: SRF

Der FC Lugano wird die fünfte Liga- oder Gruppenphase seit 2017 bestreiten. Die Auslosung der Partien findet am Freitag statt.

Maccabi Tel-Aviv – Lugano 1:1 (0:0)

Batumi (GEO). - SR Schlager (GER).

Tore: 69. Peretz (Foulpenalty) 1:0. 79. Moncada 1:1.

Lugano: von Ballmoos; Papadopoulos (82. Kendouci), Mai, Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic, Dos Santos (63. Kelvin), Cimignani; Steffen (82. Karimov), Behrens (63. Moncada).

Bemerkungen: 58. Gelb-Rote Karte gegen Zanotti. (ram/sda)