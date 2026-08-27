Dank eines herrlichen Treffers schafft es Lugano in die Conference League
Die Luganesi gerieten im georgischen Batumi, wo Maccabi ein vorübergehendes Zuhause gefunden hatte, in arge Bedrängnis. Der Schweizer Vertreter spielte ab der 58. Minute mit einem Spieler weniger. Ohne den zweimal mit Gelb bestraften Mattia Zanotti geriet das bis dahin recht souveräne Lugano unter Druck und kassierte mittels Penalty in der 69. Minute das 0:1.
Im Rückstand musste sich das Team von Mattia Croci-Torti fast komplett auf das Verteidigen konzentrieren – bis in die 79. Minute. Da hatte der honduranische Stürmer Dereck Moncada seinen grossen Auftritt. Der nach einer Stunde eingewechselte 18-Jährige eroberte kurz vor der Mittellinie den Ball und lief solo bis fast an die Strafraumgrenze, wo er herrlich in die entfernte obere Torecke traf.
Der FC Lugano wird die fünfte Liga- oder Gruppenphase seit 2017 bestreiten. Die Auslosung der Partien findet am Freitag statt.
Maccabi Tel-Aviv – Lugano 1:1 (0:0)
Batumi (GEO). - SR Schlager (GER).
Tore: 69. Peretz (Foulpenalty) 1:0. 79. Moncada 1:1.
Lugano: von Ballmoos; Papadopoulos (82. Kendouci), Mai, Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic, Dos Santos (63. Kelvin), Cimignani; Steffen (82. Karimov), Behrens (63. Moncada).
Bemerkungen: 58. Gelb-Rote Karte gegen Zanotti. (ram/sda)