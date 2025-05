Überraschung bei GC: Alain Sutter folgt als Sportchef auf Stephan Schwarz

Der Grasshopper Club Zürich richtet seine sportliche Führung neu aus: Alain Sutter folgt als Sportchef auf Stephan Schwarz, der seinen Posten beim Rekordmeister nach etwas mehr als einem Jahr wieder räumen muss. Der 57-jährige Sutter war zwischen 2018 und 2024 in selber Funktion erfolgreich beim FC St.Gallen tätig. Der Ex-Profi war bereits als Trainer während acht Jahren bei GC. Nun sagt er: «Trotz den grossen Herausforderungen freue ich mich riesig, wieder bei GC zu sein. Dieser Klub hat mir viel gegeben und ich werde alles daransetzen, dass er wieder erfolgreich wird.»

Nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage in Winterthur am Samstagabend ist die Abstiegsangst bei GC noch grösser geworden. Die Grasshoppers stehen nun punktgleich mit dem Schlusslicht auf Platz 10, dazwischen steht Yverdon mit ebenfalls 33 Zählern, aber einem Spiel weniger. Dennoch sagt Sutter: «Wie die Eigentümerschaft und der Verwaltungsrat sehe ich ein grosses Potenzial und glaube an das langfristige Projekt.»

Auch die Verantwortlichen bei den Grasshoppers freuen sich über die Verpflichtung des Ex-Nationalspielers. «Alain Sutter wird mit seinem überaus grossen Erfahrungsschatz im Schweizer Fussball ein wichtiger Grundbaustein für die Zukunft des Klubs sein», glaubt GC-Präsidentin Stacy Johns. Vorerst gelte aber der volle Fokus dem Klassenerhalt.

Auch Harald Gärtner, der für Europa zuständige Managing Director von Partnerklub Los Angeles FC, ist positiv gestimmt: «Alain ist die richtige Person, um GC in die Zukunft zu führen.» Sutter werde dem Klub «mit seiner sportlichen Kompetenz und seiner Erfahrung langfristig im nachhaltigen Aufbau von GC sehr helfen». Zudem erhalte der Klub in Sutter «eine starke Stimme nach aussen».

Sutter absolvierte zwischen 1985 und 1993 262 Pflichtspiele für die Grasshoppers und gewann dabei je zweimal die Meisterschaft und den Cup. Danach wechselte er über Nürnberg zu Bayern München. Das Schweizer Trikot trug er 62 Mal. Nach seiner Karriere arbeitete Sutter lange als SRF-Experte, bevor er 2018 seine Karriere als Sportchef startete. (nih)