Der Matchwinner: Ousmane Dembélé, hier bei seinem zweiter Treffer. Bild: keystone

Dembélé schlenzt Frankreich mit Hattrick zum Sieg gegen Norwegens B-Elf

Frankreich gewinnt das letzte Vorrundenspiel gegen Norwegen 4:1 und ist Gruppensieger. Senegal kann nach einem 5:0-Sieg gegen den Irak als Gruppendritter aufs Weiterkommen hoffen.

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Nicht einmal eine ganze Halbzeit brauchte Ousmane Dembélé im letzten WM-Gruppenspiel, um einen Hattrick (7., 20., 32. Minute) für Frankreich zu erzielen. Der Ballon-d'Or-Gewinner des vergangenen Jahres sorgte beim 4:1-Sieg gegen Norwegen damit schon früh für die Vorentscheidung im Duell um den Gruppensieg. In der Nachspielzeit traf Désiré Doué zum Endstand.

Die drei Tore von Ousmane Dembélé. Video: SRF

Das Team von Trainer Stale Solbakken konnte in der 21. Minute zwischenzeitlich zwar auf 1:2 verkürzen, verpasste den neuerlichen Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit jedoch durch einen verschossenen Penalty. Auch ansonsten wollte den Norwegern kein zweiter Treffer mehr gelingen.

Norwegen läuft mit B-Elf auf

Mit Blick auf die Aufstellungen der beiden Mannschaften ist das Resultat nicht überraschend. Während Frankreich rund um Captain Kylian Mbappé auf grössere personelle Rochaden verzichtete und ohnehin als Favorit in die Partie ging, wechselte Norwegens Trainer Stale Solbakken auf zehn Positionen. Mit dem Fokus bereits auf den Sechzehntelfinals verzichtete der Coach auf Norwegens Topskorer Erling Haaland, Captain Martin Ödegaard und Stammgoalie Orjan Nyland.

So kam es denn auch nicht zum erwarteten Stürmer-Duell zwischen Haaland und Mbappé, die bisher je vier WM-Tore erzielten. Letzterer stand im Gegensatz zu Haaland zwar beinahe 90 Minuten auf dem Platz, ein Treffer wollte ihm für einmal aber nicht gelingen. Zweimal war es jedoch der Captain, der Dembélé den entscheidenden Pass zuspielte.

Auf wen Frankreich als Gruppensieger in der K.o.-Phase trifft, ist noch nicht klar. Norwegen spielt als Gruppenzweiter in den Sechzehntelfinals am Dienstag um 19.00 Uhr Schweizer Zeit gegen die Elfenbeinküste.

Senegalisches Schützenfest

Im Parallelspiel setzte sich der Senegal klar gegen den Irak durch. Beim 5:0-Sieg fiel das erste Tor bereits in der 4. Minute durch Habib Diarra. Nach einer Roten Karte gegen Iraks Rebin Sulakain in der 13. Minute waren die Senegalesen stets überlegen.

Ob die Senegalesen mit drei Punkten als einer der besten acht Gruppendritten in die K.o.-Phase der WM einziehen, ist jedoch noch nicht klar. Der Irak beendet die WM mit drei Niederlagen und ohne Punkte. (ram/sda)