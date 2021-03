Sport

Fussball

Super League: Valentin Stocker kehrt ins FCB-Training zurück



Bild: keystone

Beurlaubung aufgehoben – Stocker kehrt per sofort ins FCB-Training zurück

Der zuletzt beurlaubte Captain Valentin Stocker darf ab sofort das Training beim FC Basel wieder aufnehmen. Wie der Super-League-Klub mitteilt, kehrt der 31-jährige Mittelfeldspieler heute in die Mannschaft zurück.

Weitere Auskünfte, als der schlichte Fakt, dass Stocker wieder mittrainiert, gibt es vorerst nicht. Der FCB bittet in einem knappen Communiqué um Verständnis, dass das Thema der vorübergehenden Beurlaubung und der Inhalt der geführten Gespräche zurzeit weder vom Spieler noch von anderen FCB-Exponenten weiter kommentiert werden.

ℹ️ Valentin Stocker ist zurück im FCB-Training #FCBasel1893 https://t.co/VJ4nncLWQv — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) March 11, 2021

Stocker war am 1. März nach dem 2:6 im Schweizer Cup gegen den FC Winterthur beurlaubt worden. Über die Gründe schwieg sich der Verein aus, Trainer Ciriaco Sforza erklärte in einem SRF-Interview nur: «Valentin soll ein bisschen in die Ferien und den Kopf lüften.» Die Beweggründe lagen aber auf der Hand: Nach dem blamablen Cup-Aus gegen Winterthur hatte Stocker den Verein und Sforza erneut harsch öffentlich kritisiert. Ausserdem soll er intern Stimmung gegen den Trainer gemacht haben. (pre)

