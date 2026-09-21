«Der Weg war nicht richtig»: Xhaka hat gefälschtes Covid-Zertifikat erworben
Die kommenden Nations-League-Partien werden ohne Granit Xhaka stattfinden. Xhaka und die Verbandsführung vom Schweizerischen Fussballverband haben den Entscheid gemeinsam getroffen. Xhaka selbst hat in einem Statement zugegeben, dass er sich ein gefälschtes Covid-Zertifikat besorgt hat. In einer Instagram-Story schreibt Xhaka:
Auch der Schweizerische Fussballverband hat sich zum Thema geäussert. SFV-Präsident Peter Knäbel wird in einer offiziellen Meldung wie folgt zitiert: «Granit Xhaka hat uns gestern Abend über den Sachverhalt informiert und uns gleichzeitig gesagt, dass er sich öffentlich dazu äussern und Verantwortung übernehmen wird. Wir begrüssen, dass Granit diesen Schritt macht und sich der Aufarbeitung stellt. Gleichzeitig sind wir gemeinsam zum Schluss gekommen, dass es im Interesse der Mannschaft ist, diesen Zusammenzug ohne ihn zu bestreiten. Für uns geht es jetzt darum, Ruhe in die Situation zu bringen und den Fokus voll und ganz auf die Mannschaft und die bevorstehenden Aufgaben in der UEFA Nations League zu richten.»
In den kommenden zwei Wochen spielt die Schweizer Nati in der Nations League gegen Nordmazedonien, Schottland, Slowenien und nochmal Nordmazedonien. «Nach Abschluss dieses Länderspielfensters werden wir die Situation gemeinsam mit Granit neu beurteilen und das weitere Vorgehen besprechen», sagt Knäbel.
Xhaka hat sich bei einer Luzerner Ärztin ein gefälschtes Impfzertifikat besorgt. Gemäss diesem Dokument soll sich der Nati-Kapitän am 25. Januar 2022 zum ersten Mal und am 8. November 2022 zum zweiten Mal geimpft haben. Wie jetzt feststeht, fanden diese Impfungen nicht statt. Sowohl gegen Xhaka als auch gegen die Ärztin läuft aktuell ein Verfahren. (riz)