Granit Xhaka hat zugegeben, dass er sich ein gefälschtes Covid-Zertifikat besorgt hat. Bild: keystone

«Der Weg war nicht richtig»: Xhaka hat gefälschtes Covid-Zertifikat erworben

Granit Xhaka hat sich ein gefälschtes Covid-Zertifikat besorgt. Dies hat der Nati-Kapitän am Montagmorgen bestätigt. Xhaka wird die kommenden Nati-Spiele nicht bestreiten.

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Die kommenden Nations-League-Partien werden ohne Granit Xhaka stattfinden. Xhaka und die Verbandsführung vom Schweizerischen Fussballverband haben den Entscheid gemeinsam getroffen. Xhaka selbst hat in einem Statement zugegeben, dass er sich ein gefälschtes Covid-Zertifikat besorgt hat. In einer Instagram-Story schreibt Xhaka:

«Im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung war ich damals persönlich stark verunsichert und hatte grosse Bedenken. Ich empfand tiefes Misstrauen gegenüber dem Impfstoff und war von Ängsten und Verunsicherung geprägt. In dieser aufgewühlten Gefühlslage habe ich eine Impfbestätigung erworben, anstatt meine offenen Fragen auf dem vorgesehenen Weg zu klären. Heute sehe ich klar, dass dieser Weg nicht richtig war. Es war ein Fehler. Das tut mir leid. Ich übernehme die Verantwortung für diese Entscheidung, stelle mich der Aufarbeitung des Sachverhalts und kooperiere vollumfänglich mit den zuständigen Behörden.»

Das Statement von Granit Xhaka. Bild: instagram

Auch der Schweizerische Fussballverband hat sich zum Thema geäussert. SFV-Präsident Peter Knäbel wird in einer offiziellen Meldung wie folgt zitiert: «Granit Xhaka hat uns gestern Abend über den Sachverhalt informiert und uns gleichzeitig gesagt, dass er sich öffentlich dazu äussern und Verantwortung übernehmen wird. Wir begrüssen, dass Granit diesen Schritt macht und sich der Aufarbeitung stellt. Gleichzeitig sind wir gemeinsam zum Schluss gekommen, dass es im Interesse der Mannschaft ist, diesen Zusammenzug ohne ihn zu bestreiten. Für uns geht es jetzt darum, Ruhe in die Situation zu bringen und den Fokus voll und ganz auf die Mannschaft und die bevorstehenden Aufgaben in der UEFA Nations League zu richten.»

In den kommenden zwei Wochen spielt die Schweizer Nati in der Nations League gegen Nordmazedonien, Schottland, Slowenien und nochmal Nordmazedonien. «Nach Abschluss dieses Länderspielfensters werden wir die Situation gemeinsam mit Granit neu beurteilen und das weitere Vorgehen besprechen», sagt Knäbel.

Xhaka hat sich bei einer Luzerner Ärztin ein gefälschtes Impfzertifikat besorgt. Gemäss diesem Dokument soll sich der Nati-Kapitän am 25. Januar 2022 zum ersten Mal und am 8. November 2022 zum zweiten Mal geimpft haben. Wie jetzt feststeht, fanden diese Impfungen nicht statt. Sowohl gegen Xhaka als auch gegen die Ärztin läuft aktuell ein Verfahren. (riz)