Nusas Schlenzer und Nylands Wahnsinnsparade – über diese 2 Szenen jubelt Norwegen
Nusas Traumschlenzer
Es begann mit einem Traumtor. In der 39. Minute zog Antonio Nusa von der Seite nach innen und schoss den Ball unhaltbar ins lange obere Eck. Das 1:0 gegen die Elfenbeinküste war einfach nur wunderschön – seine Stärken hat der 21-Jährige bei diesem Tor voll zum Vorschein gebracht. Vorbereitet hat den Treffer Kapitän Martin Ödegaard. Antonio Nusa wird mit seinem Tempo, seinem Dribbling und seiner Torgefahr sicherlich auch im Achtelfinal für Wirbel sorgen.
Wahnsinnsparade von Nyland
Der Schlussakt aber gehörte dem Torhüter Örjan Nyland. In der 96. Minute schoss Diallo einen Freistoss in Richtung Winkel – doch der 35-jährige Nyland flog und lenkte den Ball mit einer spektakulären Parade über die Latte. Es war die Rettungstat, die den Sieg sicherte. Zuvor hatte Nyland schon gegen Nicolas Pépé und Franck Kessié stark gehalten und die lange Druckphase der Elfenbeinküste überstanden. Zuletzt stand er beim FC Sevilla in der La Liga unter Vertrag – wohin es für ihn nach der WM geht, ist derzeit noch offen.
Super save by Ørjan Nyland🤯 pic.twitter.com/2DWnkDr0zp— Dutchmann_改善 (@Dutchmann_00000) June 30, 2026
Am Ende steht Norwegen erstmals überhaupt in einem WM-Achtelfinal – dank eines Traumtors, eines Haaland-Treffers und einer Wahnsinnsparade. Im Achtelfinal wartet nun Brasilien.