Örjan Nyland hält spektakulär in der Schlussminute des Sechzehntelfinals. Bild: keystone

Nusas Schlenzer und Nylands Wahnsinnsparade – über diese 2 Szenen jubelt Norwegen

Erling Haaland traf zum Sieg – doch in Erinnerung bleiben zwei andere Momente: Antonio Nusas traumhafter Schlenzer zur Führung und die spektakuläre Parade von Örjan Nyland in der Schlussminute. Norwegen steht erstmals in einem WM-Achtelfinal.

Claudia Carvalho Folge mir

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Nusas Traumschlenzer

Es begann mit einem Traumtor. In der 39. Minute zog Antonio Nusa von der Seite nach innen und schoss den Ball unhaltbar ins lange obere Eck. Das 1:0 gegen die Elfenbeinküste war einfach nur wunderschön – seine Stärken hat der 21-Jährige bei diesem Tor voll zum Vorschein gebracht. Vorbereitet hat den Treffer Kapitän Martin Ödegaard. Antonio Nusa wird mit seinem Tempo, seinem Dribbling und seiner Torgefahr sicherlich auch im Achtelfinal für Wirbel sorgen.

Traumschlenzer von Antonio Nusa zum 1:0 für Norwegen. Video: SRF

Wahnsinnsparade von Nyland

Der Schlussakt aber gehörte dem Torhüter Örjan Nyland. In der 96. Minute schoss Diallo einen Freistoss in Richtung Winkel – doch der 35-jährige Nyland flog und lenkte den Ball mit einer spektakulären Parade über die Latte. Es war die Rettungstat, die den Sieg sicherte. Zuvor hatte Nyland schon gegen Nicolas Pépé und Franck Kessié stark gehalten und die lange Druckphase der Elfenbeinküste überstanden. Zuletzt stand er beim FC Sevilla in der La Liga unter Vertrag – wohin es für ihn nach der WM geht, ist derzeit noch offen.

Am Ende steht Norwegen erstmals überhaupt in einem WM-Achtelfinal – dank eines Traumtors, eines Haaland-Treffers und einer Wahnsinnsparade. Im Achtelfinal wartet nun Brasilien.