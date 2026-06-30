Die entscheidende Szene vom Spiel – Haaland trifft zum 2:1 für die Norweger. Bild: keystone

Norwegen schlägt die Elfenbeinküste – im Achtelfinal wartet Brasilien

Norwegen übersteht zum ersten Mal eine WM-K.o.-Runde. Nach dem 2:1 im Sechzehntelfinal gegen die Elfenbeinküste fordern Erling Haaland und Co. als nächstes Rekordweltmeister Brasilien.

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Erling Haaland sorgte in der 86. Minute für den Siegtreffer. Der Ausnahme-Goalgetter profitierte von der hervorragenden Vorarbeit von Oscar Bobb und Patrick Berg, die mit zwei Pässen die ivorische Abwehr schachmatt setzten. Haaland musste nur noch ins leere Tor einschieben. Nach 53 Länderspielen steht der Stürmer von Manchester City nun bei 60 Toren. An dieser WM hat er bereits fünfmal getroffen.

Keiner repräsentiert den Aufstieg des norwegischen Fussballs in den letzten Jahren so gut wie Haaland. Der 25-Jährige verhilft den Skandinaviern zu neuen Höhenflügen. Bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 steht das nächste Highlight am späten Sonntagabend Schweizer Zeit in East Rutherford an, wenn es gegen Brasilien geht. Dass die kühnsten Träume erlaubt sind, bewies auch der Sechzehntelfinal.

In Arlington zeigte sich Norwegen solid und in den entscheidenden Momenten effizienter und durchschlagskräftiger als die Elfenbeinküste. Der erste Treffer der Mannschaft von Stale Solbakken gelang kurz vor der Pause durch Antonio Nusa. Der 21-Jährige, der in der Heimat mit Brasiliens Neymar verglichen wird, zirkelte den Ball herrlich ins Netz und gewann damit auch sein persönliches Duell mit dem ivorischen Starspieler Yan Diomande, mit dem er in Leipzig zusammen eine Flügelzange bildet.

Traumschlenzer ins weite Eck von Nusa für die Norweger. Video: SRF

Die Elfenbeinküste hatte nach dem 0:1 mehr vom Spiel und kam auch verschiedentlich gefährlich in den norwegischen Strafraum. Der Lohn folgte eine gute Viertelstunde vor Schluss mit dem 1:1, das Manchester Uniteds Amad Diallo nach einem gelungenen Dribbling im gegnerischen Strafraum erzielte. Die Westafrikaner verpassten es danach, den Druck aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil: Die Norweger wurden wieder stärker und kombinierten sich in der Schlussphase sehenswert zum 2:1.

Das 2:1 durch Erling Haaland für die Norweger. Video: SRF

Elfenbeinküste - Norwegen 1:2 (0:1)

Arlington. 69'665 Zuschauer. SR Valenzuela.

Tore: 39. Nusa (Ødegaard) 0:1. 74. Diallo (Pépé) 1:1. 86. Haaland (Berg) 1:2.

Elfenbeinküste: Yahia Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan (93. Touré); Sangaré; Pépé (87. Diakité), Kessie, Inao Oulaï (60. Diallo), Yan Diomande (93. Guessand); Bonny (60. Wahi).

Norwegen: Nyland; Pedersen (83. Aursnes), Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth (71. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup).

Verwarnungen: 45. Nusa. (car/sda)