Friedrich Merz war trotz Niederlage stolz auf das deutsche Team. Bild: keystone

Friedrich Merz ist stolz auf die deutsche Mannschaft – die Reaktionen kommen direkt

Das deutsche Nationalteam blamiert sich im WM-Sechzehntelfinal gegen Paraguay. Trotzdem wird das DFB-Team von Bundeskanzler Friedrich Merz gelobt. Das kommt nicht wirklich gut an.

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Zum dritten Mal hintereinander schafft es Deutschland nicht, sich für den WM-Achtelfinal zu qualifizieren. Nachdem der vierfache Weltmeister zweimal hintereinander in der Gruppenphase scheiterte, endet die WM-Reise im Jahr 2026 im neu eingeführten Sechzehntelfinal gegen Paraguay. Nach einer enttäuschenden Leistung des DFB-Teams musste das Elfmeterschiessen entscheiden, mit dem besseren Ende für die Südamerikaner.

Während die Enttäuschung beim gesamten deutschen Team und allen Fans riesig war, meldete sich Bundeskanzler Friedrich Merz in den sozialen Medien zu Wort. Trotz der blamablen Niederlage gab es viel Lob für das Team von Trainer Julian Nagelsmann. Der CDU-Politiker schrieb: «Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, DFB-Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.» Es ging nicht lange, bis die ersten User auf der Plattform X wütend reagierten.

Neben seinem Post wurde auch seine Arbeit als Kanzler deutlich kritisiert. So schrieb ein User: «Wie in der Politik das Versagen bejubeln. Merz in seinem Element.» Ein anderer kam zum Schluss: «Von Fussball haben Sie also auch keine Ahnung.» Ein anderer Nutzer ging davon aus, dass der Bundeskanzler aus Versehen die falsche Nationalmannschaft verfolgte. Der Post des Bundeskanzlers hat insgesamt mehr Kommentare als Likes erhalten. Mit diesem kurzen Statement hat sich Merz wohl sehr wenige Freunde gemacht. (riz)