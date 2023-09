Der Schweiz ist der Auftakt in die Nations League missglückt. Das Team von Inka Grings unterlag in St.Gallen Italien mit 0:1. Arianna Caruso erzielte den einzigen Treffer der Partie. Die Schweizerinnen taten sich im ersten Spiel nach der WM vor allem offensiv schwer – die grösste Chance vergab die kurz darauf eingewechselte Alayah Pilgrim, welche aus kurzer Distanz den Pfosten traf. (dab)

Daniela Ryf kündigt überraschend ihren letzten Start auf Hawaii an

Zwischen 2015 und 2018 dominierte Daniela Ryf viermal in Folge den Ironman Hawaii nach Belieben. Nun steht sie dort am 14. Oktober wohl zum letzten Mal am Start. Das sind die Gründe.

Am Freitag begibt sich Daniela Ryf auf eine Reise ins Ungewisse, so ist das immer, wenn sie nach Hawaii aufbricht. Zwar tut es die 36-Jährige mit der Gewissheit, alles getan zu haben, um bei der Ironman-WM in Bestform an den Start gehen zu können. Doch die Vorbereitung verlief nicht nach Wunsch.