Klarer Sieg für Leverkusen, Liverpool gewinnt beim LASK erst nach Rückstand

Europa League

Servette – Slavia Prag 0:2 Für Servette gibt's von Slavia Prag eine kalte Dusche

Sheriff Tiraspol – AS Roma 1:2

In der anderen Partie der «Servette-Gruppe» holte sich die favorisierte Roma die ersten drei Punkte. In Moldawien wurde Romelu Lukaku mit seinem Tor in der 65. Minute zum Matchwinner, nachdem Sheriff die italienische Führung durch Leandro Paredes zunächst ausgleichen konnte.

Sheriff Tiraspol - AS Roma 1:2 (0:1)

SR Treimanis (LAT). - Tore: 45. Paredes 0:1. 57. Tovar 1:1. 65. Lukaku 1:2. - Bemerkungen: 98. Rote Karte gegen João Paulo (Sheriff Tiraspol).

LASK – Liverpool 1:3

Mit einem blauen Auge kam Liverpool davon. Die Linzer gingen in der 14. Minute in Führung, Florian Flecker traf im Anschluss an einen Eckball von der Strafraumgrenze aus. Erst nach der Pause gelang den «Reds» die Korrektur: Darwin Nuñez (56./Penalty), Luis Diaz (63.) und Mohamed Salah (88.) erzielten die Tore für den Sieg des Favoriten.

1:0 LASK: Florian Flecker (14.). Video: streamja

1:2 Liverpool: Luis Diaz (63.). Video: streamja

Linzer ASK - Liverpool 1:3 (1:0)

SR Di Bello (ITA). - Tore: 14. Flecker 1:0. 56. Nuñez 1:1. 63. Diaz 1:2. 88. Salah 1:3.

Leverkusen – BK Häcken 4:0

Schon früh vorentschieden war die Partie zwischen dem Bundesliga-Spitzenteam und dem Gast aus dem schwedischen Göteborg. Bayer 04 Leverkusen führte nach einer Viertelstunde und Treffern von Florian Wirtz und Amine Adli bereits mit 2:0. Der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka leistete zum zweiten Tor die schöne Vorarbeit.

In der zweiten Halbzeit gelang den Deutschen ein erneuter Doppelschlag. Victor Boniface (67.) und Jonas Hofmann (70.) bauten die Führung zum Endstand von 4:0 aus.

Bayer Leverkusen - Häcken Göteborg 4:0 (2:0)

SR Lukjancukas (LTU). - Tore: 10. Wirtz 1:0. 16. Adli 2:0. 66. Boniface 3:0. 70. Hofmann 4:0. - Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka (bis 77.).

Rennes – Maccabi Haifa 3:0

Als Fabian Rieder für Rennes in der 73. Minute ins Spiel kam, war die Partie bereits entschieden. Tore fielen in der Zeit, als der Schweizer Nationalspieler auf dem Feld stand, keine mehr.

Rennes - Maccabi Haifa 3:0 (2:0)

SR Osmers (GER). - Tore: 1. Blas 1:0. 31. Truffert 2:0. 56. Bertug 3:0. - Bemerkungen: Rennes mit Rieder (ab 73.).

Conference League

KRC Genk – Fiorentina 2:2

Andi Zeqiri liess die Fans des Heimteams jubeln, als er in der 12. Minute zum 1:1 traf. Für die Fiorentina traf Luca Ranieri doppelt.

Legia Warschau – Aston Villa 3:2

Das vielleicht überraschendste Ergebnis des Abends wurde in Polen erzielt: Legia Warschau schlug ein Team aus der englischen Premier League. Marco Burch, auf diese Saison hin vom FC Luzern nach Warschau gewechselt, erlebte die Partie von der Ersatzbank aus. (ram/sda)