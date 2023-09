Uran Bislimi und Co. wuchsen nicht über sich hinaus. Bild: keystone

Nullnummer im Dauerregen – Lugano mit Glück zum Punkt gegen Bodö/Glimt

Der FC Lugano verpasst daheim gegen den vermeintlichen schwächsten Gruppengegner in der Conference League den Sieg. Die Tessiner trennen sich in Zürich von Bodö/Glimt aus Norwegen 0:0.

Es war ein schwieriger Einstand in die Conference League für Lugano. Unter starkem Regen, auf einem ramponierten Rasen und vor einer mickrigen Kulisse von gerademal 1384 Zuschauern musste der Cupfinalist vom letzten Frühjahr den Sieg suchen. Am Ende musste er über das Remis froh sein, denn in der 95. Minute verpasste Patrick Berg mit einem Pfostenschuss den Siegtreffer der Norweger ganz knapp.

Lugano kam seinerseits einem Tor nach etwa einer halben Stunde sehr nahe und das gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit. Zuerst schoss Zan Celar aus zwölf Metern über das leere Tor, dann kam Lukas Mai mit dem Kopf dem 1:0 noch näher. Bodös Kameruner Faris Moumbagna rettete auf der Torlinie akrobatisch.

Frust bei Luganos Mai: Bodös Taverne ist zu. Bild: keystone

Lugano war über weite Strecken die bessere Mannschaft. Oft angetrieben von Renato Steffen tat es mehr fürs Spiel, auch wenn die klaren Torchancen nach der Pause fehlten. Zu oft schlichen sich kleine Fehler in die Angriffe ein, was zu grossen Teilen dem Terrain geschuldet war. Bodö/Glimt tat sich noch etwas schwerer mit dem Untergrund. Ihre besten Phasen hatten die Gäste zu Beginn und ganz zum Schluss. Zweimal musste Luganos Goalie Amir Saipi in den ersten 20 Minuten parieren.

Einfacher wird es für Lugano nun nicht, einen der ersten zwei Plätze der Gruppe zu belegen. Weiter geht es in zwei Wochen bei Besiktas Istanbul, das beim FC Brügge 1:1 spielte.

Lugano – Bodö/Glimt 0:0

Zürich. - 1384 Zuschauer. - SR Smajc (SLO).

Lugano: Saipi; Espinoza, Mai, Hajrizi (92. El Wafi), Arigoni; Bislimi (76. Hadj), Grgic, Sabbatini; Steffen, Celar (65. Vladi), Bottani (65. Aliseda).

Bodö/Glimt: Haikin; Wembangomo, Moe, Lode, Björkan; Saltnes, Berg, Grönbaek, Sörensen (46. Bassi/86. Sjovold), Espejord (25. Moumbagna/86. Gulliksen), Pellegrino (93. Kapskarmo).

Bemerkungen: 95. Pfostenschuss von Berg. Verwarnungen: 64. Sabbatini. 68. Saltnes. 76. Bislimi. 91. Saipi. (ram/sda)

