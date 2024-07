Man-United-Spieler wechselt nach Marseille – dem Bürgermeister gefällts nicht

Greenwood erzielte in der vergangenen Saison 10 Tore in 36 Spielen für Getafe. «Ich habe die Dinge, die mir vorgeworfen wurden, nicht getan, und im Februar wurde ich von allen Vorwürfen freigesprochen», hatte er bei seinem Wechsel zum spanischen Klub gesagt.

Bevor der Transfer offiziell war, hatte sich Marseilles Bürgermeister Benoit Payan in französischen Medien gegen einen Transfer ausgesprochen: «Ich möchte nicht, dass mein Klub mit Schande bedeckt wird.» Auch Fans sprachen sich gegen eine Verpflichtung aus. Marseille ging in seiner Pressemitteilung nicht auf die Vorwürfe ein.

Die vergangene Saison verbrachte der ehemalige Nationalspieler auf Leihbasis beim FC Getafe in Spanien. Wie lange sein Vertrag in Marseille läuft, ist unklar.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Donald Trump hatte am Montag seinen ersten Auftritt nach dem Attentat.

Donald Trump hatte am Montag seinen ersten Auftritt nach dem Attentat.

Explosion in Tel Aviv – Ursache unklar +++ Amnesty wirft Israel Folter vor

Ukraine gibt Brückenkopf am Dnipro auf – «Selbstmordkommando» beendet

Melania mit Trump am Parteitag ++ Biden-Umfeld hält dessen Rückzug für möglich

Taylor Swift: Nach zwei Konzerten in Zürich kommt es zur Panne in Mailand

Es ist angerichtet! 24 Fails für lustigere Laune am Dienstag

«Pirat» Pantani spurtet an der Alpe d'Huez zu einem Rekord für die Ewigkeit

19. Juli 1997: Der italienische Publikumsliebling Marco Pantani ist bei den Bergetappen der Überflieger des Radsports. An der Alpe d'Huez zieht er allen davon und stellt eine neue Bestzeit auf. Nach positiver Dopingkontrolle findet seine Karriere jedoch ein jähes Ende.

Kaum steigt die Strasse an, gibt es für ihn kein Halten mehr. Marco Pantani, der mit einer Grösse von 1,72 Meter und 52 Kilogramm die perfekten körperlichen Voraussetzungen zum Kletterer besitzt, ist in den 90er-Jahren der unumstrittene Bergspezialist im Peloton und kämpft an der Tour de France nach ersten Achtungserfolgen bald auch um den Gesamtsieg mit.