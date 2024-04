Simeone (links) geht auf Tuchfühlung mit Kehl. Bild: twitter

BVB-Boss Kehl gerät mit Atlético-Coach Simeone aneinander: «Da kamen Emotionen hoch»

Während des Champion-League-Spiels zwischen Atlético Madrid und dem BVB (2:1) zofften sich Diego Simeone und Sebastian Kehl.

Der BVB wahrt dank eines späten Treffers die Hoffnung aufs Weiterkommen. Während des Spiels lieferten sich Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl und Atlético Madrids Trainer Diego Simeone am Spielfeldrand ein kleines Privatduell.

Plötzlich flogen die Funken: Nase an Nase schrien sich Sebastian Kehl und Diego Simeone an, Borussia Dortmunds Sportdirektor und der Trainer von Atlético Madrid Nase gerieten aneinander, schubsten sich gegenseitig.

Beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League ging es nach knapp einer Stunde an der Seitenlinie hoch her, weil Atlético einen Konter ausspielte, obwohl BVB-Kapitän Emre Can angeschlagen auf dem Rasen lag.

Kehl nach dem Spiel versöhnlich

BVB-Trainer Edin Terzic bekam während des Spiels angeblich nichts von dieser Szene mit. «Ich habe es im Spiel nicht mitbekommen, aber es gehört dazu. Das weiss man, dass man hier nicht nur elf Spieler auf dem Platz braucht, sondern alle auf der Bank. Dass es hier bei Atlético heiss hergehen kann, überrascht uns nicht. Das ist nichts Neues», sagte er nach Abpfiff bei DAZN.

Auch Kehl selbst äusserte sich nach der Partie in der Mixed Zone: «Da kamen Emotionen hoch. Es ging heute darum, dagegenzuhalten. Es ging um eine Szene auf dem Platz. Das weiss er und ich. Dabei belassen wir es», so die versöhnliche Einschätzung des Sportdirektors. (ram/t-online)