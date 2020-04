Sport

Fussball

Bayerns Manuel Neuer ist nicht mehr der beste Torhüter der Bundesliga



Bild: EPA

Neuer nicht der beste Bundesliga-Goalie – aber auch kein Schweizer

Für Bayern Münchens Hansi Flick ist Manuel Neuer der beste Torhüter der Welt. Trotzdem stocken die Verhandlungen über einen neuen Vertrag für den 34-Jährigen. Mal hiess es, Neuer verlange von den Bayern einen Fünf-Jahres-Vertrag. Dann wurde behauptet, der Weltmeister von 2014 fordere ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro.

Über Manuel Neuers Klasse auf dem Feld bestehen kaum Zweifel. Doch der beste Goalie der Welt ist er nicht (mehr) – zumindest nicht für das englische Fussballmagazin «Four Four Two». In dessen Ranking der zehn besten Torhüter des Planeten schaffte es Neuer bloss auf Rang 8. Und war damit nicht einmal der beste Goalie der Bundesliga.

«Es ist nicht lange her, da war Neuer unbestritten der beste Torhüter der Welt», schreibt das Magazin. Und begründet die Herabstufung wie folgt: «Wiederkehrende Fussverletzungen in den vergangenen zwei Jahren haben ihre Spuren hinterlassen. Er ist seit einiger Zeit nicht mehr so gut, wie er schon war. Dennoch bleibt er einer der Weltbesten.»

Bild: EPA

Drei der vier Besten spielen in Spanien

In den Top Ten findet sich ein zweiter Bundesliga-Torwart. Es ist weder Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) noch Roman Bürki (Borussia Dortmund), sondern Peter Gulasci. Der Ungar von RB Leipzig, der dort Yvon Mvogo vor der Sonne steht, belegt Rang 6: «Gross, reaktionsschnell, starke Strafraumbeherrschung – Gulasci ist wohl der beste Torhüter der Bundesliga. Dass Leipzig so wenige Tore erhält, liegt aber auch daran, wie er seine Abwehr organisiert und mit ihr kommuniziert.»

Überraschend toppt das Ranking des englischen Magazins kein Goalie aus der Premier League. Als weltbester Goalie wird Jan Oblak von Atlético Madrid angesehen. Hinter ihm werden Liverpools Alisson und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) klassiert – Manuel Neuers Konkurrent um den Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft.

Bild: AP

Die Ränge 4 und 5 belegen Thibaut Courtois von Real Madrid und dessen Vorgänger bei den «Königlichen», Keylor Navas, der mittlerweile das Tor von Paris Saint-Germain hütet. Ebenfalls in die Top Ten schafften es Samir Handanovic (7., Inter Mailand), Ederson (9., Manchester City) und David de Gea (10., Manchester United). (ram)

