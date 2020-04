Sport

Fussball

#Kitsoutchallenge: Fussball-Fans präsentieren ihre Trikot-Sammlung



#kitsoutchallenge – Fussball-Fans aus der ganzen Welt präsentieren ihre Trikot-Sammlung

Während des weltweiten Corona-Lockdowns tauchen auf Social Media fast täglich neue Challenges auf. Im Handstand die Trainerhose ausziehen, wie Roger Federer den Tennisball aus kürzester Distanz immer wieder gegen eine Wand schlagen – das Netz ist voll davon.

Auch die Twitterer von Classic Football Shirts haben sich eine Challenge einfallen lassen. In der sogenannten #kitsoutchallenge sollen Fussball-Fans ihre Trikot-Sammlung herzeigen – mit beeindruckendem Resultat.

Hier unsere Lieblingsbilder

bild: twitter/@juve1897no

bild: twitter/@classicshirts

bild: twitter/@GrenAvery

bild: twitter/@Footieshirtz

bild: twitter/@fussballthought

bild: twitter/@funeisi

bild: twitter/@gooner

bild: twitter/@MRCLFC1

bild: twitter/@hannoderbus

bild: twitter/@yw_gooner

bild: twitter/Juan Silveira dos Santos

bild: twitter/@classicshirts

bild: twitter/@4jackdaniels

bild: twitter/@slatsman

bild: twitter/@pwalton1987

bild: twitter/@classicshirts

bild: twitter/@pompey_sam

bild: twitter/@Mygreatest11

bild: twitter/@classicshirts

bild: twitter/@classicshirts

bild: facebook/fcbayernus

bild: twitter/@chrissyogorman

bild: twitter/Jucevafa

bild: twitter/@melissahan

bild: twitter/@RickfromXicago

bild: twitter/@totocampos

bild: twitter/@thirdmanruns

Und jetzt du! Zeig uns, was du auf oder besser gesagt in deinem Kasten hast. Raus mit deinen YB-, FCZ-, GC- oder FCB-Trikots. Knipsen und in die Kommentare posten! (pre)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5.00 10.00 15.00 Nicht mehr anzeigen

Schrille, kuriose und schlicht hässliche Trikots Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter