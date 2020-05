BVB-Kantersieg in Paderborn – auch Sancho protestiert gegen Rassismus

«Lord of the Flies» in echt – wie 6 Jungen 15 Monate auf einer winzigen Insel überlebten

1954 veröffentlichte der englische Schriftsteller William Golding seinen ersten und erfolgreichsten Roman, «Lord of the Flies» («Herr der Fliegen»). Die Geschichte einer Gruppe von sechs- bis zwölfjährigen Jungen, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer unbewohnten Südseeinsel ohne Erwachsene zu überleben versuchen, endet in einem gewalttätigen Desaster. Unter dem Firnis der Zivilisation, so sagt es uns Goldings Roman, lauert das animalische Böse, das hervorbricht, sobald es keine …