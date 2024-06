Zuber sammelt Argumente, Vargas wirbelt, 2 Routinies schwächeln – die Noten gegen Estland

1 / 17

Die Nati-Noten gegen Estland

Yvon Mvogo, Note 5

Lange sieht es danach aus, als habe Mvogo gegen die Esten so viel zu tun wie an der EM: nichts. Aber dann kommt die 59. Minute und plötzlich fliegt Mvogo gleich zweimal herrlich durch die Luzerner Luft. Alleine diese Parade zeigt wieder einmal, welch grossartiger Nationaltorhüter Mvogo sein könnte – einfach nicht in einem Land mit Yann Sommer und Gregor Kobel.

quelle: keystone / urs flueeler