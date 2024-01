Alain Sutter bei St. Gallen als Sportchef entlassen

Hüppi betonte, dass man sich im Guten von Sutter trenne, und freute sich darüber, dass seit dem Entscheid am Tag davor nichts an die Öffentlichkeit gelangt sei. Stilz übernehme zunächst 1:1 die Aufgaben Sutters. Eine der Hauptaufgaben von Stilz werde es aber auch sein, «die sportlichen Strukturen genau zu durchleuchten».

Nachfolger von Alain Sutter wird der 46-jährige Ostschweizer Roger Stilz, der sich in den letzten Jahren vor allem in Deutschland einen Namen gemacht hat.

Der FC St. Gallen trennt sich von Alain Sutter als Sportchef. Wie der Präsident Matthias Hüppi an einer Medienkonferenz ausführte, fand man keinen Konsens bei der Neuorganisation des sportlichen Bereichs beim Super-League-Klub.

