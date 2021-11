«Schlimmste Veranstaltung» – an der Bayern-Jahresversammlung hagelt es Kritik wegen Katar

Uli Hoeness, der die Versammlung mehrheitlich wortlos verfolgt hatte, stand schon am Rednerpult, schien es sich dann doch anders zu überlegen und zog wortlos davon. Nicht so die Fans: Gemäss Medienberichten weigerten sich auch gegen ein Uhr nachts noch bis zu 400 Leute, den Veranstaltungsort zu verlassen. (abu/t-online.de)

Nachdem die Klubleitung Otts Einwand im Vorfeld wochenlang ignoriert hatte, lehnte sie den Antrag an der Versammlung ab. Die Begründung: Die Vereinsversammlung sei für solche Entscheidungen nicht zuständig. Vizepräsident Dieter Meyer sagte: «Wollt ihr auch darüber abstimmen, ob Audi uns weiterhin sponsern darf? Oder ob wir in blau-weissen Trikots spielen sollen?»

Deshalb will eine Fraktion der Bayern-Fans nun erreichen, dass die Bayern die Zusammenarbeit mit Katar beenden. Vereinsmitglied Michael Ott hat eine entsprechende Aktion lanciert und wollte an der Versammlung auch einen Spontanantrag einbringen, um die Zusammenarbeit zu beenden.

Am Donnerstagabend fand die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München statt. Und genau wie auch sonst bei den Bayern in den letzten Tagen ging es hitzig zu und her. Während sich bei der Mannschaft derzeit alles ums Thema Corona und ungeimpfte Spieler wie Joshua Kimmich und Eric-Maxime Choupo-Moting dreht, erhitzte an der Versammlung vor allem das Sponsoring von «Qatar Airways» die Gemüter.

Vier Trümpfe fehlen: So ist das Schweizer Speed-Team in Lake Louise aufgestellt

Wieder Italien–Schweiz – heute steht für die Frauen-Nati viel auf dem Spiel

Das Schweizer Frauen-Nationalteam bestreitet heute in Palermo (17.30 Uhr, live auf SRF 2) das Spitzenspiel der Gruppe G in der Qualifikation für die WM 2023 gegen Italien. Den Schweizer Männern gelang es zuletzt, gegen den Favoriten zu bestehen. Nun hoffen die Frauen, dies auch zu schaffen.

Sowohl die Italienerinnen als auch die Schweizerinnen weisen in der Gruppe G nach vier Runden das Punktemaximum aus. Das Spiel hat also durchaus wegweisenden Charakter, zumal sich nur der Erstplatzierte direkt für die WM 2023 in Australien und Neuseeland qualifiziert. Italien ist die Nummer 14 der Weltrangliste und Viertelfinalist an der WM 2019 in Frankreich.