Luzern oder St.Gallen? Eines der beiden Teams könnte es erwischen. Bild: keystone

Die Entscheidung im Strichkampf naht – wer muss in den sauren Apfel beissen?

In der Super League stehen noch zwei Runden bis zur Trennung der Liga an. Schon an diesem Sonntag könnte die Entscheidung fallen, wer es in die Meisterrunde schafft und wer in die Abstiegsrunde muss.

Die Ausgangslage

Drei Plätze in der Meisterrunde sind noch offen, vier Teams kommen dafür in Frage.

Die letzten Runden

32. Runde:

Sa 18.00 Lausanne-Sport – Zürich

Sa 18.00 GC – Lugano

Sa 20.30 St.Gallen – Yverdon

So 14.15 Basel – Servette

So 16.30 Stade Lausanne – Winterthur

So 16.30 YB – Luzern



33. Runde:

Sa 20.4. 18.00 Servette – GC

Sa 20.4. 18.00 Yverdon – Stade Lausanne

Sa 20.4. 20.30 Lugano – Lausanne-Sport

So 21.4. 16.30 Winterthur – YB

So 21.4. 16.30 Luzern – Basel

So 21.4. 16.30 Zürich – St.Gallen



Team für Team

Damit der FC Zürich noch abstürzt, muss aus seiner Sicht wirklich alles schieflaufen. Er müsste erst in Lausanne verlieren und dann auch das Direktduell zuhause gegen St.Gallen. Selbst dann wäre Zürich durch, sofern St.Gallen und Luzern nicht beide ihre letzten zwei Spiele gewinnen und Winterthur mindestens eines gewinnt. Nach menschlichem Ermessen schafft der FCZ den Sprung in die Meisterrunde.

Zürcher Spieler bedanken sich bei ihren Fans für deren Support. Bild: keystone

Der FC St.Gallen erhält am Samstagabend im Heimspiel gegen Yverdon die Chance, vorzulegen. Die Ostschweizer haben es in den vergangenen Partien leichtfertig verspielt, schon längst ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte auf sicher zu haben. In den letzten vier Runden gingen sie immer in Führung, kassierten in der Endphase aber jedes Mal noch den Ausgleich. So gab es bloss vier Unentschieden und St.Gallen ist nicht aus dem Schneider. Immerhin zeigten all die Führungen, dass die Grün-Weissen Tore schiessen können. Das gibt Mumm.

Der FC Winterthur ist die ganz grosse Überraschung in dieser Saison. Unter Patrick Rahmen sind die Zürcher seit mittlerweile zehn Spielen ungeschlagen, dazu stehen sie im Cup-Halbfinal. Diese überragende Saison wollen sie mit dem Einzug in die Meisterrunde krönen. Klar ist: Winterthur sollte am Samstag beim Schlusslicht Stade Lausanne-Ouchy siegen, sonst könnte der Traum noch platzen. Denn in der letzten Runde kommt es zum Duell mit Leader YB.

Auf der Schützenwiese legt der FC Winterthur eine Saison hin, die ihm wohl nicht viele zutrauten. Bild: keystone

Bereits an diesem Sonntag bekommt es der FC Luzern mit den Young Boys zu tun. Sollten tags zuvor die anderen Teams ihre Spiele gewinnen, ist Luzern zum Siegen verdammt. Klappt es nicht, würde in diesem Fall bereits feststehen, dass die Innerschweizer den Rest der Saison im Keller verbringen müssen.

Der Modus

Nach der Aufstockung von zehn auf zwölf Teams hat die höchste Schweizer Liga auf diese Saison hin einen neuen Modus erhalten. Nach 33 Runden – nach drei Spielen gegen jeden Gegner – erfolgt eine Teilung. Die oberen sechs Teams kommen in die Meisterrunde, die unteren sechs in die Abstiegsrunde.

In diesen Finalrunden spielen alle Teams noch je ein Mal gegen jedes andere, sodass nach insgesamt 38 Runden der Meister (oben), der Barrage-Teilnehmer und der direkte Absteiger feststehen.