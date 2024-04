Mick Wallace: Der Ire sitzt im EU-Parlament und ist dort Teil der linken GUE/NGL-Fraktion. Bild: IMAGO/Future Image

Skurrile Aktion: Irischer Politiker beleidigt Juventus Turin im EU-Parlament

So etwas ist im EU-Parlament auch noch nicht vorgekommen: Ein irischer Politiker beleidigte Juventus vor laufenden Kameras. Er ist Fan des Stadtrivalen.

Die Rivalität zwischen den beiden Turnier Klubs Juventus und FC gilt eigentlich nicht als hitzigste im italienischen Fussball. Zwischen Internazionale und AC in Mailand oder AS und Lazio in Rom geht es in puncto Konkurrenz gemeinhin deutlich höher her.

Der irische Europaabgeordnete Mick Wallace wird beim Gedanken an das Derby della Mole dennoch äusserst emotional – und vor allem auch ausfallend. Im Trikot des FC Turin sagte der Mann mit dem grauen Wuschelkopf im EU-Parlament in Brüssel zur Einleitung eines Redebeitrags: «Viel Glück für Toro am Samstag gegen Juventus. Juve merda, forza Toro.»

«Merda» ist das italienische Wort für Scheisse, «Toro» (italienische: Stier) eine Anspielung auf das Wappentier des FC Turin und im italienischen Fussball eine alternative Bezeichnung für den Klub.

Ob Wallaces unflätige Ausdrucksweise seinem Team am Samstag in Duell mit Juve helfen wird, bleibt abzuwarten. Rein sportlich ist das Turnier Derby zumindest auf dem Papier eine klare Angelegenheit: Juve rangiert in der Tabelle der Serie A als Dritte mit 62 Punkte satte 18 Zähler vor dem neuntplatzierten FC Turin. (t-online.de)