Werbeoffensive – «Visit Qatar» ist an der diesjährigen Euro omnipräsent. Bild: www.imago-images.de

Visit Qatar – EM-Sponsor sorgt für Spott

Die EM 2024 wird unter anderem von «Visit Qatar» und «Qatar Airways» gesponsert. Angesichts der heftigen Kritik der deutschen Nationalelf am Gastgeber der WM 2022 sorgt dies bei vielen Fans für Stirnrunzeln.

«Wenn ich EM-Spiele schaue, habe ich plötzlich den Drang, Katar zu besuchen», schreibt ein User auf Twitter. Hinter der etwas zynischen Aussage steckt viel Kritik, die sich im Zusammenhang mit der EM besonders auf Social Media bemerkbar macht. Neben der Deutschen Bahn, AliExpress und Adidas gehören nämlich auch «Visit Qatar» und «Qatar Airways» zu den offiziellen Sponsoren der UEFA Euro 2024 in Deutschland.

Die deutsche Mannschaft jubelt – vor einem «Qatar Airways»-Werbebanner. Bild: www.imago-images.de

Dass die Golfstaaten im Fussball präsent sind, sei es in Form der Saudi Pro League oder durch Werbepartnerschaften, ist an und für sich nichts Neues. Dass der Slogan «Visit Qatar» ausgerechnet bei der Euro in Deutschland überall zu sehen ist, sorgt aber insbesondere deshalb für Spott, weil sich die deutsche Nationalmannschaft vor zwei Jahren vor und während der WM in Katar besonders laut gegen eine Austragung im Golfstaat ausgesprochen hatte.

Wie Norwegen und Dänemark dachte Deutschland damals darüber nach, an der WM in Katar gar nicht erst aufzulaufen. Im Zentrum der Kritik am Gastgeber: Menschenrechtsverletzungen aller Art. Mit Ausnahme von Norwegen, das sich indes gar nicht für die WM qualifizierte, wurde der Boykott aber von keinem Land tatsächlich umgesetzt.

Um für Werte wie Freiheit und Toleranz einzustehen, griff die Nationalelf während des Turniers in Katar zu grossen Gesten. Nachdem das Tragen der One-Love-Captainbinde von der FIFA verboten wurde, posierte die deutsche Mannschaft vor dem Gruppenspiel gegen Japan mit einer Maulkorb-Geste. Angesichts der Tatsache, dass «Visit Qatar»- und «Qatar-Airways»-Banner zwei Jahre später die deutschen Stadien zieren, wird diese Geste von vielen Twitter-Nutzern rückblickend als «scheinheilig» wahrgenommen.