Servette tütet den ersten Sieg dieser Saison ein. Bild: keystone

Abrashis historisches Tor bringt nichts – GC verliert auswärts bei Servette

Servette holt in der 3. Runde der Super League die ersten Punkte. Im Duell zweier noch sieglosen Teams setzen sich die Genfer vor Heimpublikum mit 2:1 gegen ihren Lieblingsgegner Grasshoppers durch.

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Gleich mit 5:0 fertigte Servette die Grasshoppers im letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in Genf ab. Am 21. März stand es nach 18 Minuten bereits 4:0 für die Genfer. Von einer solchen Einseitigkeit war am Samstagabend im spärlich besetzten Stade de Genève nichts zu sehen. Im Gegenteil.

Der nicht als Goalgetter bekannte Amir Abrashi brachte die Gäste nach zwölf Minuten und einem herrlichen Zuspiel von Samuel Krasniqi in Führung. Der 36-jährige GC-Captain wurde von der Genfer Hintermannschaft völlig frei gelassen und traf im Stile eines Torjägers – zum ersten Mal in der Super League seit mehr als elf (!) Jahren.

Ja tatsächlich: Amir Abrashi schiesst ein Tor. Video: SRF

Der seltene Treffer von Abrashi reichte den Grasshoppers aber dennoch nicht für einen seltenen Sieg gegen Servette, weil Samuel Mraz (29.) und Neuzugang Mathis Lambourde (75.) die Partie noch drehten. Den sehenswerten Siegtreffer erzielte das Heimteam in Überzahl, nachdem Imourane Hassane eine halbe Stunde vor dem Ende die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Mraz gleicht für Servette aus. Video: SRF

Lambourde schiesst Servette herrlich zum Sieg. Video: SRF

Servette baute die Serie der Ungeschlagenheit gegen die Grasshoppers mit dem vierten Sieg in Folge im Direktduell auf 15 Spiele aus.

Amir Abrashi schoss sein erstes Super-League-Tor seit elf Jahren. Bild: IMAGO/Sports Press Photo

Servette - Grasshoppers 2:1 (1:1)

SR Sanli.

Tore: 12. Abrashi (Krasniqi) 0:1. 29. Mráz 1:1. 75. Lambourde (Cognat) 2:1.

Servette: Gertmonas; Maceiras (88. Houboulang Mendes), Rouiller, Burch, Mazikou (46. Njoh); Stevanovic, Pedro Naressi, Cognat, Ouattara (82. von Moos); Mráz (88. Douline), Ayé (71. Lambourde).

Grasshoppers: Hammel; Stroscio, Diaby, Mikulic (87. Sahin), Rissi (87. Giandomenico); Meyer; Hassane, Abrashi (56. Clemente), Krasniqi; Muci (63. Conateh), Bengondo (63. Marques).

Bemerkungen: 59. Gelb-Rote Karte gegen Hassane.

Verwarnungen: 9. Stroscio, 18. Hassane, 41. Muci, 42. Bengondo, 43. Pedro Naressi, 64. Cognat. (abu/sda)

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