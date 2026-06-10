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Während eines Freundschaftsspiels: Kamera crasht auf den Rasen

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Mitten in der ersten Halbzeit des Freundschaftsspiels zwischen Ungarn und Kasachstan stürzte eine Spidercam aus rund 20 Metern Höhe auf den Spielfeldrand. Unweit davon entfernt stand ein Kameramann. Verletzt wurde niemand.

Auslöser für den Sturz war ein Kabelbrand. Die Partie in Debrecen musste daraufhin unterbrochen werden, damit die Kamerateile entfernt werden konnten.

Ungarn gewann das Spiel schliesslich 3:1 gegen Kasachstan. Die beiden Teams sind für die anstehende WM nicht qualifiziert. (emm)

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