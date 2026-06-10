bedeckt, wenig Regen13°
DE | FR
burger
Sport
International

Kamera Crasht auf Spielfeld während Ungarn Kasachstan Spiel

Video: watson

Während eines Freundschaftsspiels: Kamera crasht auf den Rasen

10.06.2026, 15:2010.06.2026, 15:20

Mitten in der ersten Halbzeit des Freundschaftsspiels zwischen Ungarn und Kasachstan stürzte eine Spidercam aus rund 20 Metern Höhe auf den Spielfeldrand. Unweit davon entfernt stand ein Kameramann. Verletzt wurde niemand.

Auslöser für den Sturz war ein Kabelbrand. Die Partie in Debrecen musste daraufhin unterbrochen werden, damit die Kamerateile entfernt werden konnten.

Ungarn gewann das Spiel schliesslich 3:1 gegen Kasachstan. Die beiden Teams sind für die anstehende WM nicht qualifiziert. (emm)

Video: watson

Mehr Videos:

Video: watson
Video: watson/Emanuella Kälin, mara widmer
Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die überraschendsten Fussball-Meister
1 / 17
Die überraschendsten Fussball-Meister

FC Thun, 2025/2026: Nun hat auch die Schweizer Super League ihr Leicester-Märchen: Der FC Thun legt als Aufsteiger einen sensationellen Lauf hin, der im Meistertitel gipfelt. Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli ist vier Runden vor Schluss bereits uneinholbar Erster.
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Erste Unterwasseraufnahmen eines Weissen Hais im Mittelmeer
Taucherinnen und Taucher haben zum ersten Mal Unterwasseraufnahmen eines Weissen Hais im Mittelmeer gemacht.
Während die Organisation Healthy Seas Foundation versuchte, verlassene Fischernetze von einem Schiffswrack zu entfernen, gelang es dem Taucher Derk Remmers, Aufnahmen eines Weissen Hais in seinem natürlichen Habitat zu machen. Das Team befand sich vor der Küste in der Strasse von Sizilien. Während seltene Sichtungen an der Wasseroberfläche in der Region gelegentlich vorkommen, wurden Unterwasserbegegnungen, die von Tauchern gefilmt wurden, bisher noch nie dokumentiert.
Zur Story