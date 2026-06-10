Das Schweizer Frauennationalteam hat die erste Hürde in der WM-Qualifikation genommen. Bild: keystone

Schritt eins Richtung WM ist gemacht – jetzt wird es aber schwierig für die Frauen-Nati

Das Schweizer Frauennationalteam hat den ersten Teil der WM-Qualifikation souverän hinter sich gebracht. Nun geht es weiter mit den Playoffs, die Schweiz muss mindestens zwei Runden überstehen und vielleicht sogar einen Brocken aus dem Weg räumen.

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Gruppensieger, das ist der Vorteil:

Die Schweizerinnen sicherten sich den Gruppensieg und kehren somit von der Liga B in die Liga A zurück und können weiterhin von der WM 2027, die in Brasilien stattfindet, träumen. Da die Schweizerinnen die Gruppe auf dem ersten Platz abschliessen konnten, wartet in der ersten Playoff-Runde ein machbarer Gegner.

Das Team von Trainer Rafel Navarro trifft auf einen Zweit- oder Drittplatzierten der Gruppe B. Es ist auch möglich, dass es erneut zu einem Duell mit Nordirland oder der Türkei kommt, die bereits in der Gruppenphase die Gegnerinnen der Schweiz waren.

Das sind die möglichen Gegner:

Tschechien 🇨🇿

Albanien 🇦🇱



Türkei 🇹🇷

Nordirland 🇬🇧

Finnland 🇫🇮

Slowakei 🇸🇰

Belgien 🇧🇪

Israel 🇮🇱

Die Auslosung findet am 18. Juni statt und die Schweiz wird im Rückspiel von einem Heimspiel profitieren. Die Spiele finden zwischen dem 7. und 13. Oktober statt.

Es könnte erneut zu einem Aufeinandertreffen mit der Türkei kommen. Bild: keystone

Danach wartet ein möglicher Kracher

Am 18. Juni wird auch gleich der mögliche Gegner in der zweiten Playoff-Runde zugelost. In dieser Runde könnte es je nach Los sehr schwierig werden für die Schweizerinnen. Sie treffen auf ein Team aus dem zweiten Pfad. In diesem sind die vier Zweitplatzierten und vier Drittplatzierten der Liga A vertreten, welche in der ersten Playoff-Runde auf die sechs Gruppensieger und zwei besten Gruppenzweiten der Liga C treffen.

Dabei könnte es bereits zum Aufeinandertreffen mit Europameister England oder EM-Halbfinalist Italien kommen. Es warten aber auch machbarere Aufgaben wie Österreich, Irland oder Island.

Die Engländerinnen wurden vor einem Jahr Europameisterinnen. Bild: keystone

Das sind die möglichen Gegner in der 2. Runde

Italien* 🇮🇹

Schweden* 🇸🇪

Niederlande* 🇳🇱

Irland* 🇮🇪

England* 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Island* 🇮🇸

Norwegen* 🇳🇴

Österreich* 🇦🇹

Litauen 🇱🇹

Kosovo 🇽🇰

Ungarn 🇭🇺

Griechenland 🇬🇷

Rumänien 🇷🇴

Belarus 🇧🇾

Kroatien 🇭🇷

Kasachstan 🇰🇿

* Teams der Liga A

Sollte die Schweiz auch die zweite Playoff-Runde überstehen, ist das WM-Ticket aber je nach Situation noch nicht definitiv gebucht. Es könnte tatsächlich noch eine weitere Playoff-Runde warten.

Warum denn das?

Da sich nur sieben der acht Playoff-Sieger direkt für die Weltmeisterschaft qualifizieren, könnte es sein, dass die Schweiz die Interkontinental-Playoffs bestreiten muss. Ausschlaggebend dafür ist die Gesamtrangliste, welche nach den Gruppenspielen erstellt wurde. Es wird aber erst innerhalb der Liga klassiert und dann werden die Tabellen aneinandergehängt. Das heisst: Die Schweiz ist als Gruppensieger der Liga B schlechter klassiert als das viertplatzierte Team der Liga A. Da die Nati das beste Team der zweitklassigen Liga ist, muss darauf gehofft werden, dass sich mindestens ein weiteres Team aus der Liga B oder C in den Playoffs gegen ein Liga-A-Team durchsetzt, ansonsten droht der Gang in die interkontinentalen Playoffs.

Auch nur mit Siegen ist die Schweiz nicht für die WM qualifiziert. Bild: KEYSTONE

Diese Teams sind bereits für die WM qualifiziert

🇧🇷 Brasilien (Gastgeber)

🇦🇷 Argentinien

🇨🇴 Kolumbien

🇦🇺 Australien

🇨🇳 China

🇯🇵 Japan

🇰🇵 Nordkorea

🇵🇭 Philippinen

🇰🇷 Südkorea

🇳🇿 Neuseeland

🇩🇪 Deutschland

🇪🇸 Spanien

🇫🇷 Frankreich

🇩🇰 Dänemark

(riz)