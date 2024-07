58 Hot Dogs in zehn Minuten – Hot-Dog-Wettessen mit neuem Rekord

Der US-Amerikaner Patrick Bertoletti hat in Abwesenheit von Fress-Legende Joey Chestnut das traditionelle New Yorker Hot-Dog-Wettessen am US-Unabhängigkeitstag gewonnen. Bertoletti verschlang bei dem Contest in der Nachbarschaft Coney Island 58 Brötchen samt Würstchen in zehn Minuten und damit mehr als alle Konkurrenten – es ist sein erster Titel. Tausende Zuschauer bejubelten das Feiertagsspektakel.

En Guete! Bild: keystone

Bei den Frauen gab es derweil einen neuen Rekord: Titelverteidigerin Miki Sudo brachte es auf 51 Hot Dogs. Sudo war bei den Frauen als grosse Favoritin an den Start gegangen. Seit 2014 hatte sie jeden Wettbewerb mit Ausnahme von 2021 gewonnen – als Schwangere hatte sie damals nicht teilgenommen.

Dauersieger bei den Männern ist eigentlich Chestnut, der dieses Jahr wegen eines Sponsorenkonflikts von dem Wettessen ausgeschlossen wurde. Chestnut hatte den Wettbewerb vor dem Vergnügungspark Coney Island im südlichen New York seit 2016 jedes Jahr gewonnen. Sein eigener Weltrekord liegt bei 76 Hot Dogs – knapp acht pro Minute. (sda/dpa)