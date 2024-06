Joey Chestnut verdrückt einen Hotdog. Bild: keystone

Wie ein Hotdog-Wettesser seine Karriere gerade an eine vegane Wurst verliert

Wer Hotdog-Wettessen verfolgt, der kennt den Namen Joey «Jaws» Chestnut. Der Veranstalter des grössten Hotdog-Wettessens der USA bezeichnet ihn als «amerikanischen Helden». Trotzdem sieht er sich gezwungen, diesen Helden vom härtesten Hotdog-Wettkampf überhaupt auszuschliessen – und zwar wegen einer veganen Wurst.

Die irre Geschichte rund um pflanzliche Wursterzeugnisse und beleidigte Leberwürste:

Der Nathan's Hot Dog Eating Contest

Der Nathan’s Hot Dog Eating Contest ist der grösste und wichtigste Hotdog-Wettbewerb, den es gibt. Er ist so wichtig, dass er am 4. Juli – dem amerikanischen Nationalfeiertag – im New Yorker Stadtteil Coney Island stattfindet.

Hotdogs als Opfergabe an die amerikanische Kultur also.

Bestes Leben: Strad auf Coney Island. Bild: AP/AP

Zum ersten Mal fand der patriotischste aller Ess-Wettbewerbe 1916 statt. Damals stritten sich vier europäische Einwanderer darüber, wer von ihnen am amerikanischsten sei. Sie beschlossen die Sache mit einem Hotdog-Wettessen ein für alle Mal zu klären. Benannt ist der Wettbewerb nach dem polnischen Einwanderer Nathan, an dessen Wurst-Stand auf Coney Island sie das erste Hotdog-Essen austrugen. Das besagt zumindest die Legende.

Heute nehmen jährlich rund 40'000 Personen am Wettbewerb teil und verdrücken Hotdogs. Der Anlass wird sogar im Fernsehen übertragen.

Der amerikanische Held ...

Ein absoluter Star des Nathan’s Hot Dog Eating Contest ist Joey «Jaws» Chestnut. Zum ersten Mal gewann Chestnut den Wettbewerb im Jahr 2007 – und stellte gleich einen neuen Weltrekord auf: Er verschlang 66 Hot Dogs und Brötchen (HDB – Hot Dog and Bread) in 12 Minuten.

Seit da dominiert Chestnut den Contest, 2023 holte er seinen 16. Sieg (nur 2015 musste er sich geschlagen geben). Den Weltrekord hat er in der Zwischenzeit mehrfach pulverisiert und die Messlatte bei 76 HDB in zehn Minuten gelegt.

Hier ist Fleisch drin: Chestnut zeigt einen Teller mit 76 Hotdogs, die er in 10 Minuten verdrückt. Der aktuelle Weltrekord. Bild: keystone

Er hält auch eine Reihe anderer Essrekorde, darunter das Verdrücken von 141 hart gekochten Eiern in acht Minuten, 23 Fleischpasteten in zehn Minuten, 182 Hühnerflügeln in 30 Minuten und 25,5 Eiscreme-Sandwiches in sechs Minuten. Er gilt als der beste Wett-Esser, den es derzeit gibt.

Die Amerikaner lieben ihn dafür.

... und die vegane Wurst

Doch jetzt stellt Chestnut diese Liebe auf eine harte Probe, indem er einem Sponsoring-Vertrag mit Impossible Foods eingegangen ist – einem Hersteller von veganen Hot-Dogs, Würsten und Co.

Impossible Foods ist somit ein Konkurent der Marke Nathan's. Nathan's will Chestnut darum nicht mehr auf Coney Island am Wettkampf empfangen.

Die Major League Eating (MLE), der Veranstalter von Hotdog-Ess-Wettbewerben, liess in einem Statement verlauten:

«Wir sind am Boden zerstört, weil wir erfahren haben, dass Joey Chestnut sich entschieden hat, eine Konkurrenzmarke zu vertreten, die Hotdogs auf pflanzlicher Basis verkauft, anstatt am Nathan’s Hot Dog Eating Contest am 4. Juli 2024 teilzunehmen.»

MLE fügte hinzu, dass Herr Chestnut gerne wieder am Wettbewerb teilnehmen könne, sobald er seine veganen Würste aufgegeben habe.

Chestnut selbst erklärt in den sozialen Medien, dass er aus den Medien erfahren habe, dass er nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen dürfe. Er sei «am Boden zerstört», dass er nach fast 20 Jahren vom Wettbewerb ausgeschlossen werden soll. Er habe trainiert, um seinen Titel zu verteidigen. Dennoch bleibt er beim Deal und verschmäht Nathan's die Extrawurst. Auf Instagram schreibt er weiter:

«Leider ist dies die Entscheidung von Nathan's und der Major League Eating, und sie wird den grossen Fans die gewohnte Freude und Unterhaltung an den Feiertagen vorenthalten. An meine Fans: Ich liebe und schätze euch. Seid versichert, dass ihr mich bald wieder essen sehen werdet. Bleibt dran und bleibt hungrig!»

Die letzte Wurst ist wohl noch nicht gegessen. (yam)