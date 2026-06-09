Trotz FIFA-Aufgebot für WM: USA schicken somalischen Spitzen-Schiri wieder heim
Die FIFA bestätigte eine entsprechende Meldung der Nachrichtenagentur AFP. Artan sei die Einreise am Flughafen von Miami verwehrt worden, erklärte ein Sprecher des somalischen Sportministeriums gegenüber der AFP.
Dies, obwohl er über ein gültiges Visum verfügte. Der 34-Jährige habe via Istanbul die Heimreise angetreten, hiess es von Seiten des Ministeriums von Somalia weiter.
Artan ist seit 2018 offizieller FIFA-Schiedsrichter. Er etablierte sich in den vergangenen Jahren als einer der besten seines Fachs in Afrika, 2024 leitete er erstmals Spiele beim Afrika-Cup. 2026 arbitrierte er beim Final der afrikanischen Champions League und wurde als Afrikas Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet.
Dass dem 34-Jährigen die US-Einreise verweigert wurde, hat sehr wahrscheinlich politische Gründe. Somalia gehört zu den Ländern, die auf einer Einreiseverbotsliste der Regierung von Präsident Donald Trump stehen. Artan wäre als erster Referee aus Somalia überhaupt an einer WM zum Einsatz gekommen. (sda/afp/con)
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