Trotz FIFA-Aufgebot für WM: USA schicken somalischen Spitzen-Schiri wieder heim

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan kann an der WM keine Spiele leiten. Der von der FIFA für das Turnier aufgebotene Referee durfte nicht in die USA einreisen.

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Die FIFA bestätigte eine entsprechende Meldung der Nachrichtenagentur AFP. Artan sei die Einreise am Flughafen von Miami verwehrt worden, erklärte ein Sprecher des somalischen Sportministeriums gegenüber der AFP.

Dies, obwohl er über ein gültiges Visum verfügte. Der 34-Jährige habe via Istanbul die Heimreise angetreten, hiess es von Seiten des Ministeriums von Somalia weiter.

Artan leitete vor kurzem den Final der afrikanischen Champions League. Bild: keystone

Artan ist seit 2018 offizieller FIFA-Schiedsrichter. Er etablierte sich in den vergangenen Jahren als einer der besten seines Fachs in Afrika, 2024 leitete er erstmals Spiele beim Afrika-Cup. 2026 arbitrierte er beim Final der afrikanischen Champions League und wurde als Afrikas Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet.

Dass dem 34-Jährigen die US-Einreise verweigert wurde, hat sehr wahrscheinlich politische Gründe. Somalia gehört zu den Ländern, die auf einer Einreiseverbotsliste der Regierung von Präsident Donald Trump stehen. Artan wäre als erster Referee aus Somalia überhaupt an einer WM zum Einsatz gekommen. (sda/afp/con)