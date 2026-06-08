Vor vier Jahren gewann Lionel Messi erstmals die Weltmeisterschaft Bild: keystone

Nicht nur Messi und Ronaldo: Für diese 17 Alt-Stars wird es der letzte WM-Tanz

Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die kommende Weltmeisterschaft das letzte internationale Turnier mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sein wird. Aber es gibt noch viele weitere grosse Alt-Stars, für die es womöglich der letzte Auftritt auf der ganz grossen Bühne sein wird.

Timo Rizzi Folge mir

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Lionel Messi (38 Jahre alt)

Bisherige WM-Teilnahmen: 5 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Viele dachten, dass Lionel Messi vor vier Jahren an der Weltmeisterschaft in Katar zum letzten Mal bei einer WM zu sehen war. Obwohl Messi erstmals den WM-Pokal gewinnen konnte, ist sein Hunger weiterhin nicht gestillt. Vor zwei Jahren gewannen die Argentinier auch noch zum zweiten Mal in Folge die Copa América. Bei Inter Miami gehört Messi selbstverständlich zum Stammpersonal und ist an mehr als einem Tor pro Partie beteiligt. Die kommende Weltmeisterschaft wird aber ziemlich sicher die letzte des Zauberflohs sein.

Messi peilt die Titelverteidigung an. Bild: keystone

Cristiano Ronaldo (41)

Bisherige WM-Teilnahmen: 5 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Wie Messi steht auch Cristiano Ronaldo vor seiner sechsten Weltmeisterschaft und möchte endlich den WM-Pokal in die Höhe stemmen. Vor einem Jahr konnte «CR7» zusammen mit der portugiesischen Nationalmannschaft zum zweiten Mal die Nations League gewinnen. Kurz vor der kommenden WM feierte Ronaldo auch den ersten Titel in Saudi-Arabien. Mit Al-Nassr sicherte sich der 41-Jährige den Meistertitel.

Ein WM-Pokal fehlt noch im Palmarès von Cristiano Ronaldo. Bild: keystone

Luka Modric (40)

Bisherige WM-Teilnahmen: 4 (2006, 2014, 2018, 2022)

Auch Luka Modric war bereits 2006 erstmals an einer Fussball-WM dabei und verpasste einzig das Turnier in Südafrika, da sich Kroatien damals nicht qualifizieren konnte. 2018 überraschte Kroatien mit Kapitän Luka Modric und zog bis in den WM-Final. In diesem gab es allerdings eine 2:4-Niederlage gegen Frankreich. Der 40-Jährige spielt seit einem Jahr bei der AC Milan und ist Teamkollege von Nati-Star Ardon Jashari.

Vor acht Jahren gewann Luka Modric den Ballon d'Or. Bild: AP/AP

N'Golo Kanté (35)

Bisherige WM-Teilnahmen: 1 (2018)

Erst einmal war N'Golo Kanté an einer WM dabei und wurde vor acht Jahren auch gleich Weltmeister. Ausser im Final stand Kanté damals in jeder Partie über 90 Minuten auf dem Platz und war ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Équipe Tricolore. Im vergangenen Winter wechselte Kanté in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul.

N'Golo Kanté feiert mit dem WM-Pokal. Bild: www.imago-images.de

Kevin De Bruyne (34)

Bisherige WM-Teilnahmen: 3 (2014, 2018, 2022)

Belgien gilt seit 2014 bei jedem grossen Turnier als Geheimfavorit und seither war Kevin de Bruyne in jedem EM- und WM-Spiel auf dem Platz. An der kommenden Weltmeisterschaft möglicherweise zum letzten Mal. Der Mittelfeldspieler wird während der Weltmeisterschaft 35 Jahre alt. In den letzten Monaten hatte De Bruyne bei Napoli immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, ist aber für die WM bereit.

Mit Belgien konnte Kevin De Bruyne noch keinen Titel gewinnen. Bild: keystone

Harry Kane (32)

Bisherige WM-Teilnahmen: 2 (2018, 2022)

Zum dritten Mal hintereinander ist Harry Kane an einer WM dabei. Der englische Kapitän erzielte in bisher elf WM-Einsätzen acht Treffer. Mit 32 Jahren befindet sich der Stürmer langsam aber im Herbst seiner Karriere und es ist unklar, ob Kane auch noch in vier Jahren bei der WM dabei sein wird.

Harry Kane im Training vor der Weltmeisterschaft. Bild: keystone

Neymar (34)

Bisherige WM-Teilnahmen: 3 (2014, 2018, 2022)

Dass wir Neymar an der WM 2026 noch zu sehen bekommen, obwohl das einstige Zauberkind seit fast drei Jahren kein Spiel mehr für die Selecao absolviert hat, ist bereits eine kleine Überraschung. Neymar möchte mit seinem Land endlich den langersehnten sechsten Stern gewinnen. Am nächsten dran war man an der Heim-WM vor zwölf Jahren, scheiterte aber im Halbfinal blamabel mit 1:7 gegen Deutschland. Superstar Neymar verpasste diese Partie wegen einer Verletzung.

An der WM 2014 verletzte sich Neymar schwer. Bild: EPA

Mohamed Salah (33)

Bisherige WM-Teilnahmen: 1 (2018)

Zwar hat Mohamed Salah in zwei WM-Einsätzen zwei Treffer erzielt, aber er konnte sich noch nie über einen Sieg freuen. Die kommende Weltmeisterschaft könnte bereits die letzte Chance für Salah sein, ein erfolgreiches Turnier mit der ägyptischen Nationalmannschaft zu absolvieren.

Die WM 2018 verlief für Mohamed Salah enttäuschend. Bild: AP/AP

Granit Xhaka (33)

Bisherige WM-Teilnahmen: 3 (2014, 2018, 2022)

Der Schweizer Kapitän steht vor seiner vierten WM-Teilnahme und es ist möglich, dass es die letzte WM von Granit Xhaka sein wird. Vor der WM zeigt sich Xhaka optimistisch: «Wir glauben an uns. Klar, es müsste viel passen, damit man Weltmeister wird. Aber ohne Glauben, ohne Träumen müssen wir gar nicht an die WM gehen.» Jedes WM-Turnier mit Xhaka endete für die Nati bisher im Achtelfinal.

Granit Xhaka bei der Abreise in Richtung USA. Bild: keystone

Virgil van Dijk (34)

Bisherige WM-Teilnahmen: 1 (2022)

Mit 34 Jahren steht Virgil van Dijk erst vor seiner zweiten Weltmeisterschaft. Für das Turnier vor acht Jahren konnten sich die Niederlande überraschenderweise nicht qualifizieren. Im Jahr 2022 schaffte «Oranje» mit van Dijk als Kapitän den Viertelfinal-Einzug, schied aber nach einem aufregenden Spiel gegen den späteren Weltmeister Argentinien aus.

Virgil van Dijk steht vor seiner zweiten WM. Bild: keystone

Sadio Mané (34)

Bisherige WM-Teilnahmen: 1 (2018)

Seit seinem unglücklichen Bayern-Abenteuer spielt Sadio Mané bei Al-Nassr und ist, nachdem er die WM 2022 verletzt verpasste, wieder im WM-Aufgebot des Senegal. Das Ziel für Mané und seine Nation wird das Erreichen der K.o.-Phase sein. Bei der bisher letzten Weltmeisterschaft mit Mané scheiterte Senegal in der Gruppenphase.

Jubelt Sadio Mané auch bei der WM? Bild: keystone

Heung-min Son (33)

Bisherige WM-Teilnahmen: 3 (2014, 2018, 2022)

Auch für den wohl besten südkoreanischen Fussballer der Geschichte könnte die kommende WM die letzte seiner Karriere sein. Der 33-Jährige wechselte im letzten Sommer zum LAFC und brilliert vor allem als Vorlagengeber. Vor vier Jahren qualifizierte sich Südkorea in Katar für den Achtelfinal.

Heung-min Son führt das Team von Südkorea an. Bild: keystone

James Rodriguez (34)

Bisherige WM-Teilnahmen: 2 (2014, 2018)



2014 ging der Stern von James Rodriguez bei der WM in Brasilien, wo der Kolumbianer Torschützenkönig des Turniers wurde, auf. Daraufhin konnte Rodriguez die grossen Erwartungen nie so wirklich erfüllen, mittlerweile spielt er in der MLS bei Minnesota United. In der Nationalmannschaft gehört der 34-Jährige noch immer zur Stammformation.

2014 überraschte James Rodriguez an der WM in Brasilien. Bild: EPA EFE FILE

Manuel Neuer (40)

Bisherige WM-Teilnahmen: 4 (2010, 2014, 2018, 2022)

Dass Manuel Neuer zum fünften Mal an einer Weltmeisterschaft zu sehen sein wird, war eigentlich ausgeschlossen. Der deutsche Nationaltorhüter trat nach der Europameisterschaft im eigenen Land zurück, wurde aber trotzdem für die WM aufgeboten und ist natürlich die deutsche Nummer 1. Ganz Deutschland ist gespannt auf die Performance des besten deutschen Torhüters der Geschichte.

Manuel Neuer ist wieder die Nummer 1 beim deutschen Team. Bild: keystone

Guillermo Ochoa (40)

Bisherige WM-Teilnahmen: 5 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Der mexikanische Torhüter Guillermo Ochoa ist neben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo der einzige Spieler, welcher seit 2006 bei jeder Fussball-WM im Kader steht. Allerdings ist die Chance eher klein, dass Ochoa bei der Weltmeisterschaft tatsächlich im Tor stehen wird.

Guillermo Ochoa steht vor seiner sechsten Weltmeisterschaft. Bild: keystone

Edin Dzeko (40)

Bisherige WM-Teilnahmen: 1 (2014)

Sensationell setzte sich Bosnien-Herzegowina in den Playoffs gegen Italien durch und qualifizierte sich nach 2014 zum zweiten Mal für eine Weltmeisterschaft. Wie bereits vor zwölf Jahren wird das bosnische Team auch in diesem Jahr von Edin Dzeko angeführt. Der mittlerweile 40-Jährige lief bereits 148 Mal für Bosnien auf und zeigte in den letzten Monaten bei Schalke 04, dass er den Torhunger nicht verloren hat. In der Gruppenphase treffen Bosnien und Dzeko unter anderem auf die Schweiz.

Edin Dzeko jubelt nach der erfolgreichen WM-Qualifikation. Bild: keystone

David Alaba (33)

Bisherige WM-Teilnahmen: 0

33 Jahre musste sich David Alaba gedulden und jetzt kann der Österreicher erstmals mit seiner Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Der Verteidiger hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und absolvierte in der vergangenen Saison bei Real Madrid wettbewerbsübergreifend nur 16 Partien.