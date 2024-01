Der BMW 850i von Basketball-Legende Michael Jordan Bild: bringatrailer.com

Du magst Michael Jordan, BMW und hast Geld übrig? Dann ist dieses Auto dein Deal

Ein edles Coupé mit prominentem Vorbesitzer: Bei einer Onlineauktion ist ein 8er-BMW von Basketball-Legende Michael Jordan im Angebot.

Christopher Clausen / t-online

Ein Artikel von

Legendärer Sportler, legendäres Auto: Wer sich am Steuer wie ein Basketballstar fühlen will, könnte bei dieser Auktion glücklich werden: Aktuell steht ein Auto von Basketballprofi Michael Jordan zum Verkauf, mit nur 48'000 Kilometern auf der Uhr und aktuell noch zum fairen Preis: Bei rund 60'000 US-Dollar (rund 55'000 Euro, Stand: 3. Januar 2024) steht das Angebot für den BMW 850i bei der Auktion des Portals «Bring a trailer».

Der Innenraum des Autos Bild: bringatrailer.com

Ebenso wie sein damaliger Besitzer (sechs NBA-Meisterschaften, fünf Auszeichnungen als Most Valuable Player (MVP), zwei Olympiatitel und sieben Scoring-Titel) zählt das BMW-Coupé zu den automobilen Legenden: Nur rund 30'000 Mal wurde der 8er-BMW zwischen 1989 und 1999 gebaut und war seinerzeit das teuerste Modell in der Palette des Münchner Herstellers. Ab 157'000 D-Mark kostete das meistverkaufte Modell 850i als Neuwagen. Angetrieben wird es von einem Fünfliter-V12 mit Sechsgang-Handschaltung und 300 PS. Diese Variante machte rund zwei Drittel aller gebauten 8er aus und beschleunigt das mehr als 1.8 Tonnen schwere Auto in 6.8 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Die Felgen von AC Schnitzer sowie einige Anbauteile kamen erst beim späteren Besitzer dazu. Bild: bringatrailer.com

Jordan erwarb den 8er im Jahr 1991 im «Motor Werks of Barrington» in Illinois. Der Wagen ging 1995 an den nächsten Besitzer. Zur Ausstattung des mauritiusblauen Coupés mit heller Lederausstattung gehören 17-Zoll-Räder von AC Schnitzer (die später angebracht wurden), ein elektrisches Schiebedach, Nebelscheinwerfer, eine (defekte, weil nicht kühlende) Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Bordcomputer, CD-Wechsler, elektrisch verstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion und ein Tempomat.

Die beiliegenden Unterlagen tragen Michael Jordans Unterschrift. Trotz der geringen Kilometerleistung scheint der 8er ein wenig gelitten zu haben: Laut letztem Vorbesitzer wurden die vordere Stossstangenabdeckung, die Motorhaube und die vorderen Kotflügel neu lackiert – auch wenn der Wagen laut Unterlagen nicht in einen Unfall verwickelt war.

Die Auktion läuft noch bis zum 8. Januar.