Der neuste Star der NBA tut alles, um keine grösseren Muskeln zu bekommen

Das 19-jährige Wunderkind Victor Wembanyama hat sein erstes Spiel in der NBA hinter sich. Der Rookie der San Antonio Spurs setzt auf eine kontraintuitive Methode, um in der prestigeträchtigen Liga erfolgreich zu sein.

Victor Wembanyama ist 224 cm gross und wird in der NBA zum Multimillionär werden. Aber ein Vorsatz, den er normalerweise zu Beginn des Jahres fasst, bringt ihn hingegen etwas näher an die Normalsterblichen heran: Er will nicht zu viele Kilos auf die Waage bringen. «Ich will nicht zu schnell zu viel Gewicht hinzufügen», sagte der neueste Basketballstar am 2. Oktober.

Im Gegensatz zu vielen von uns geht es dem Franzosen hier aber nicht darum, sein Verlangen nach Junkfood zu unterdrücken. Nein, es ist eine Antwort an alle, die sich Sorgen um seine lange und scheinbar gebrechliche Statur machen, auch wenn er zugegeben hat, dass er in diesem Sommer zugenommen hat. Laut «Le Parisien» lag die Gewichtszunahme bei «9 oder 10 kg», sodass er nun 110 kg auf die Waage bringt. Basketball ist und bleibt ein Sport der körperlichen Zweikämpfe, und um diese zu gewinnen, muss man manchmal seine Grösse durchsetzen. Das gilt vor allem, um sich unter den Körben gegen die Verteidiger durchzusetzen oder auch in der Defensive.

Wembanyama hat derzeit keine Lust, sich in einen Muskelprotzen zu verwandeln. Die Idee scheint sogar seinen Mitarbeitern Angst zu machen, wie man an den Worten seines Agenten Bouna Ndiaye im Juli erkennen kann:

«Wir werden dafür kämpfen, dass er nicht an Gewicht zunimmt. Das wäre ein grosser Fehler.»

Warum also die Angst, dass der Zeiger der Waage ein wenig nach rechts wandert, zumal eine grössere Muskelmasse von Vorteil zu sein scheint?

Ein Trumpf und ein entscheidender Unterschied

Der erste Grund ist medizinischer Natur. «Wenn Sie schwerer sind, belasten Sie Ihre Gelenke, die Knie und die Fussgelenke stärker», erklärt Manuel Lacroix, der Konditionstrainer der französischen Basketballnationalmannschaft, gegenüber RMC Sport. Bei wiederholten Anstrengungen und Spielen (82 reguläre Saisonspiele in sechs Monaten) steigt aufgrund dieser zusätzlichen Belastung das Verletzungsrisiko. Dies gilt umso mehr in dieser Sportart, in der die Richtungswechsel schnell und zahlreich sind.

Die Mobilität stellt für den Neuzugang der San Antonio Spurs das zweite Hindernis für einen Masseaufbau dar. «Wenn man Gewicht zulegt, fügt man eine zusätzliche Last hinzu, also potenziell langsamere Bewegungen ... und eine seiner Stärken ist eben die Bewegungsgeschwindigkeit», merkt Geoffrey Wandji, der Arzt der französischen Nationalmannschaft, an.

Trotz seiner 224 cm besitzt Victor Wembanyama eine für seine Grösse aussergewöhnliche Lebendigkeit. Sie ermöglicht es ihm, auch andere Positionen als das Zentrum des Felds zu besetzen, die normalerweise den weniger beweglichen Kolossen vorbehalten sind, die sich mit Ellbogen und Schultern einen Weg zum Korb bahnen. «Er kann aussen spielen und wenn es grosse Leute gibt, die ihn verteidigen, wie Embiid oder Jokic, werden sie Probleme haben, weil sie auf grösserem Raum verteidigen müssen, weit weg vom Korb», prophezeit der ehemalige Basketballer Frédéric Weis.

Und wenn man dem Franzosen glauben darf, passen die Fähigkeiten seines Landsmannes perfekt auf das aktuelle Parkett der prestigeträchtigen nordamerikanischen Liga:

«Früher war es einfach: Ein Europäer, der in die NBA kam, musste 15 kg an Muskeln aufbauen und ein Biest werden. Aber ich denke, dass die NBA jetzt viel zu schnell für so etwas ist. Es werden Typen bevorzugt, die schnell sind, anstatt grosse Bären.» Frédéric Weis, ehemaliger Basketball-Profi quelle: «RMC sport»

Und obwohl diese noch nicht zu einer ausgestorbenen Spezies gehören, scheint «Wemby» auch hier ausreichend gerüstet zu sein, um ihnen zu widerstehen, ohne noch mehr Gewichte heben zu müssen. «Er ist nicht dünn, er ist drahtig. Und das ist etwas völlig anderes. Es sind keine grossen Muskeln, aber seine Muskeln sind vorhanden. Du spürst, dass der Typ am richtigen Ort ist», ordnet Weis ein.

Ein Vorbild und ein Körper zum Pflegen

RMC Sport sieht ein mögliches Vorbild für Wembanyama: Kevin Durant, 208 cm gross und nicht gerade ein Muskelpaket. «Seit 2007, als er in die NBA kam, hat der MVP der Saison 2014 immer seinen schlanken Körper behalten», so das französische Medium. Und dennoch hat Durant in den beiden Jahren, in denen er mit Golden State den Titel gewann, manchmal als Center fungiert – wo ein starker Körperbau den Unterschied ausmachen soll – und dass er sich bei den Kontern auszeichnete (knapp zwei pro Spiel in der Saison 2017-2018). Mit anderen Worten: Man muss nicht wie der Arnold Schwarzenegger der 70er Jahre aussehen, um unter den Körben sein Gesetz durchzusetzen.

Bei dem 19-jährigen Wunderkind, dessen Körper sich Anfang des Jahres noch im Wachstum befand, «muss man mit seinem Körper vorsichtig sein. Du kannst es nicht wie bei einem 30-Jährigen belasten. Es besteht das Risiko kleinerer Brüche», warnte sein persönlicher Fitnesstrainer Guillaume Alquier in der «L'Equipe».

Antoine Borgeaud, Konditionstrainer am Schweizer Basketball-Nationalzentrum in Lausanne, arbeitet einen weiteren Vorteil für Wembanyama heraus, nicht an Gewicht zuzunehmen:

«Einige technische Gesten können durch ein paar Kilo mehr beeinträchtigt werden.»

Dazu gehört auch das Werfen, ein entscheidender Aspekt des Spiels. «Ein Kilo mehr auf jeder Seite im Trizeps oder Bizeps reicht aus, um die Bewegungsabläufe zu verändern», warnt der Experte. «Es ist ein bisschen so, als ob man einen Rucksack auf den Rücken bekommt und wieder lernen muss, damit zu laufen», erklärt er. Dass der Wurf zu seinen Stärken zählt, stellte Wembanyama gleich bei seinem NBA-Debüt, das gegen Dallas 119:126 verloren ging, klar.

Nützliche Muskeln und Beine aus Beton

Auch Antoine Borgeaud weist auf die Risiken einer plötzlichen und spektakulären Zunahme der Muskelmasse hin. Allerdings würde der Waadtländer die Situation nicht als katastrophal bewerten, wenn die Waage des Spurs-Spielers ein paar Kilo mehr anzeigt. «Selbst wenn Wembanyama seine Schussbewegungen ändern müsste, hat er die Zeit und das Talent, dies leicht zu tun», argumentiert der Konditionstrainer und legt nach:

«Die Muskeln dienen auch als Panzer, um die Gelenke zu schützen, indem sie diese stabilisieren. Dies ist zum Beispiel bei Knien und Schultern der Fall.» Antoine Borgeaud, Konditionstrainer bei Swiss Basketball

Kein Wunder also, dass der französische Star und Guillaume Alquier beschlossen haben, ihre Arbeit «auf den Unterkörper» zu konzentrieren, damit der Spieler «auf seinen Beinen kräftig genug ist, um die Kontakte zu absorbieren, zu laufen und dabei tief auf den Füssen zu stehen», wie der Trainer in der «L'Equipe» zusammenfasst. Erst wenn die Beine stark genug sind, um mehr Gewicht zu tragen, ist ein intensiver Muskelaufbau im Oberkörper denkbar.

Victor Wembanyama ist aber ein Mann, der eher auf dem Parkett als mit der durchtrainierten Brust glänzt. Ob es Schwarzenegger gefällt oder nicht.