Übertragungsprobleme vor Mike Tysons Kampf gegen Jake Paul

Tyson ist mittlerweile 58 Jahre alt und steigt in Arlington im US-Bundesstaat Texas gegen den 27 Jahre alten Influencer Paul in den Ring, der seit 2020 zehn Boxkämpfe absolviert hat. (sda)

Das Stadion in Arlington, Texas.,

Das Stadion in Arlington, Texas.

Am Sportforum in Luzern trafen sich Sport und Wirtschaft. Eine Symbiose, die für die Schweizer Olympiapläne 2038 von entscheidender Bedeutung ist. Denn dafür braucht es finanzielle Unterstützung in einer noch nie dagewesenen Dimension.

Es ist ein Kernthema der Schweizer Olympiapläne und wurde auch beim Schweizer Sport Forum vergangene Woche in Luzern eifrig diskutiert. Die Winterspiele 2038 sollen zu einem beträchtlichen Teil privatwirtschaftlich finanziert werden. Neben dem hohen dreistelligen Millionenbetrag des IOC und den Zuschauereinnahmen planen die Initianten rund um Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann für das Budget mit Geldern aus der Wirtschaft in der Höhe von 250 Millionen.