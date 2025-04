So bejubeln ZSC-Fans den Meistertitel beim Public Viewing in Zürich

Die Partie wurde auch in Zürich verfolgt. Tausende drückten beim Public Viewing in der Swiss Life Arena die Daumen – und dürften ihr Kommen nicht bereut haben. Die letzten Sekunden der Partie:

Jubel in Zürich über das 2:2 in Lausanne. Bild: keystone

So feiern ZSC-Fans in Zürich den Meistertitel 2025

Schafft UEFA die Verlängerung ab? Diese CL-Reformen werden diskutiert

Zu dieser Saison wurde die Champions League von der UEFA komplett reformiert. 36 statt 32 Teams spielten in einer Liga- statt einer Gruppenphase um die 24 statt 16 Plätze in der K.o.-Phase. Alle Teilnehmer an der Königsklasse wurden in einer einzigen Tabelle geführt und nicht auf mehrere Gruppen aufgeteilt. Im Grossen und Ganzen kam der Modus trotz anfänglicher Skepsis gut an. Dennoch diskutiert der Europäische Fussballverband bereits die nächsten kleineren Anpassungen – und womöglich auch eine weitere Revolution.