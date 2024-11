Im Auftakt vom grossen Netflix-Kampf: Mike Tyson bitchslapt Jake Paul

Das Event, der wohl eher Show als Kampf wird, findet am Freitagabend (Ortszeit) in Arlington im US-Bundesstaat Texas, statt. Netflix hat sich die Übertragungsrechte gesichert, Abonnentinnen und Abonnenten können ihn ohne zusätzliche Kosten schauen. Schon seit einigen Jahren haben YouTuber Box-Events als Mittel für sich entdeckt, um grosse Aufmerksamkeit zu generieren und viel Geld einzusacken.

Am 28. Juni 1997 duellierten sich Mike Tyson und Evander Holyfield im MGM Grand in Las Vegas. Es sollte einer der legendärsten Kämpfe der Boxgeschichte werden.

Zahl der Toten in Spanien steigt auf 158 +++ Regierung warnt: «Unwetter noch nicht vorbei»

Die Todeszahl nach den verheerenden Unwettern in Spanien steigt weiter an. Derweil stecken über 1000 Menschen in der Region Valencia noch immer in ihren Fahrzeugen fest. Eine Übersicht.

Der Wetterdienst Aemet gab eine Hochwasserwarnung für die gesamte Provinz Castellón aus, die ebenfalls zur von heftigen Regenfällen am Dienstag stark getroffenen Mittelmeerregion Valencia gehört. Sie war bisher von dem Wetterphänomen «Kalter Tropfen» verschont geblieben, das jetzt gen Nordosten weiterzieht.