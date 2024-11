Mike Tyson vs. Jake Paul: Netflix bricht zusammen, Tyson zeigt seinen Po

Bei dem Kampf geht es nicht um Titel, dennoch ist das Duell für Boxfans weltweit ein absolutes Highlight. Netflix überträgt das Event exklusiv. Mike Tyson und Jake Paul kassieren Medien-Berichten zufolge beide eine zweistellige Millionengage. Dieses Jahr sicherte sich Netflix in einem Milliardendeal die zehnjährigen Rechte an Wrestling-Events der WWE.

Immerhin: Einige nahmen es mit Humor. Ein User auf X schrieb beispielsweise: «Ich war nicht bereit, gegen meine eigene Verbindung zu kämpfen.» An anderer Stelle hiess es, Elon Musk solle Netflix kaufen und es «great again» machen – in Anspielung auf die Trump-Unterstützung des Tech-Milliardärs.

Um 5 Uhr waren die Stars nicht einmal eingelaufen, und damit nicht genug: Viele Fans hatten plötzlich Probleme, auf Netflix zuzugreifen, was sie auch bei Social Media dokumentierten. Es erschien eine Fehlermeldung, in der die Internetgeschwindigkeit der Nutzer:innen thematisiert wurde, was nicht zu knapp irritierte.

Die Vermutung, dass diese Szene für noch mehr Interesse an dem Fight gesorgt hat, liegt auf der Hand. Und tatsächlich hat Netflix am frühen Morgen des 15. November offenbar mit Server-Problemen zu kämpfen.

Ähnlich wie bei der Schweizer Nati – Abwehrsorgen und ein Rückkehrer bei Serbien

Das serbische Nationalteam muss beim Gastspiel in Zürich ebenfalls auf wichtige Personalien in der Verteidigung verzichten. Dafür meldet sich der Hoffnungsträger im Sturm zurück.

Im letzten Spiel gegen Spanien handelten sich gleich die zwei Abwehrspieler eine Sperre ein. Strahinja Erakovic von Zenit St. Petersburg sah die zweite Gelbe Karte, und Strahinja Pavlovic von der AC Milan wurde sogar mit Rot vom Platz geschickt. Von der Dreierabwehrkette, mit der Serbien alle Spiele in der Nations League bestritten hat, ist am Freitag nur noch Nikola Milenkovic übrig. Der serbische Nationaltrainer Dragan Stojkovic befindet sich damit in einer ähnlichen Situation wie sein Antipode Murat Yakin, der verletzungsbedingt einige Umstellungen in der Abwehr vornehmen muss.