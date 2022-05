Liebe Hockey-Fans, lasst endlich mal etwas Euphorie zu

Es kann selbstverständlich sein, dass die Nati dann im Viertelfinal scheitert, was eine Enttäuschung wäre. Aber sollte es dazu kommen, bin ich viel glücklicher, wenn ich bis dahin jeden einzelnen Auftritt der Nati in Finnland genossen habe. Das ist auf jeden Fall besser, als ständig zu nörgeln.

Um etwas korrekt einschätzen zu können, hilft manchmal eine Aussenperspektive. Die Nati hat am Sonntag beim deutschen Kommentatoren-Duo Basti Schwele und Rick Goldmann von «Sport1» mit ihrem Tempo und Zug aufs Tor für Begeisterungsstürme gesorgt. Und auch hierzulande dürfte gerne Euphorie ausbrechen. Denn es ist noch nicht lange her, dass sich die Schweiz auch gegen die vermeintlich «kleinen» Gegner deutlich stärker abmühte und gegen die «Grossen» nur mauern konnte.

Natürlich ist mit zwei Siegen grundsätzlich noch nichts erreicht. Aber man dürfte sich über die guten Leistungen auch einfach mal freuen. Die Schweiz war in der Lage, sich nach dem Startsieg gegen Italien in allen Bereichen zu steigern. Die Special Teams funktionieren. Das 6:0 von Denis Malgin im Powerplay gegen Dänemark war ein Gedicht. Alle vier Schweizer Linien sorgen für Torgefahr. Janis Moser, Jonas Siegenthaler und Dean Kukan bringen Stabilität. Und bei den Goalies hatte die Nati sowieso noch selten Probleme.

Siege gegen Italien und Dänemark hätten noch lange nichts zu bedeuten, heisst es etwa. Oder: Die Medien seien zu euphorisch und würden der Mannschaft so Druck aufsetzen. Und diese nörgelnden Anhänger glauben auch jetzt noch, alles besser zu wissen als das Trainerteam der Nati. Das nervt.

Auch jetzt an der Eishockey-WM . Die Schweizer Nati hat in Helsinki einen soliden Auftakt gegen Italien und ein sehr gutes Spiel gegen das unangenehme Dänemark gezeigt. Und trotzdem nörgelt ein grosser Teil der Schweizer Fans weiter.

Die Eishockey-Nati ist überzeugend in die WM in Finnland gestartet. Trotzdem nörgelt ein grosser Teil der Schweizer Hockey-Fans weiter. Können wir damit mal aufhören?

Nati-Trainer Fischer warnt vor Kasachstan: «Sie sind angeschossen»

Nach dem überzeugenden WM-Auftakt mit Siegen gegen Italien (5:2) und Dänemark (6:0) treffen die Schweizer am Dienstagabend auf Kasachstan – auf dem Papier eine klare Sache.

Die Kasachen sind mit zwei Niederlagen ins Turnier gestartet, gegen Dänemark verloren sie 1:9. Gerade deshalb stuft sie der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer als «brandgefährlich» ein - «sie sind angeschossen». Dass die Kasachen Eishockey spielen können, bewiesen sie vor einem Jahr, als sie an der WM in Riga unter anderen den späteren Finalisten Finnland (2:1 n.P.) bezwangen. Mit einem Sieg in der letzten Partie gegen Norwegen (1:3) hätten sie auf Kosten von Weltmeister Kanada die Viertelfinals erreicht.