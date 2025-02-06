Die 100 erfolgreichsten Skifahrerinnen der Geschichte – so weit vorne ist Lara Gut-Behrami
Ach, was waren das für Zeiten! Damals, in den guten alten 1980er-Jahren, als die Fahrerinnen des Schweizer Teams allen anderen davonfuhren. Im Winter 1986/87 räumten sie im Gesamt- und in allen Disziplinenwertungen ab. Doch mit Vreni Schneider liegt im Allzeit-Ranking nur noch eine dieser legendären Frauen vor Lara Gut-Behrami, der besten Schweizer Skirennfahrerin der Gegenwart.
Rein aufgrund sportlicher Resultate haben Statistiker ein Ranking erstellt. Lara Gut-Behrami hat in dieser Rangliste der «Alpine Ski Data Base» noch sieben Athletinnen vor sich. Je nach Verlauf der WM in Saalbach und des restlichen Winters kann sie noch in dieser Saison die eine oder andere überholen.
100 bis 91
Kursiv = noch aktiv | Fett = Schweizerin
- 100. Kathy Kreiner (Kanada)
- 99. Karen Putzer (Italien)
- 98. Christine Goitschel (Frankreich)
- 97. Michaela Kirchgasser (Österreich)
- 96. Florence Steurer (Frankreich)
- 95. Madeleine Berthod (Schweiz)
- 94. Nicole Schmidhofer (Österreich)
- 93. Wiltrud Drexel (Österreich)
- 92. Maria Epple (Deutschland)
- 91. Ester Ledecka (Tschechien)
90 bis 81
- 90. Dominique Gisin (Schweiz)
- 89. Betsy Clifford (Kanada)
- 88. Katharina Gutensohn (Deutschland und Österreich)
- 87. Cornelia Hütter (Österreich)
- 86. Olga Pall (Österreich)
- 85. Roswitha Steiner (Österreich)
- 84. Christin Cooper (USA)
- 83. Ingrid Lafforgue (Frankreich)
- 82. Cindy Nelson (USA)
- 81. Inge Wersin-Lantschner (Österreich)
80 bis 71
- 80. Andrea Fischbacher (Österreich)
- 79. Brigitte Oertli (Schweiz)
- 78. Barbara Cochran (USA)
- 77. Christl Haas (Österreich)
- 76. Brigitte Totschnig (Österreich)
- 75. Sigrid Wolf (Österreich)
- 74. Andrea Mead Lawrence (USA)
- 73. Regine Cavagnoud (Frankreich)
- 72. Sarka Strachova Zahrobska (Tschechien)
- 71. Sara Hector (Schweden)
70 bis 61
- 70. Ragnhild Mowinckel (Norwegen)
- 69. Christa Kinshofer (Deutschland und Niederlande)
- 68. Monika Kaserer (Österreich)
- 67. Fabienne Serrat (Frankreich)
- 66. Gertrud Gabl (Österreich)
- 65. Ulrike Maier (Österreich)
- 64. Dianne Roffe Steinrotter (USA)
- 63. Annie Famose (Frankreich)
- 62. Isabelle Mir (Frankreich)
- 61. Tina Weirather (Liechtenstein)
60 bis 51
- 60. Marina Kiehl (Deutschland)
- 59. Carole Montillet (Frankreich)
- 58. Katharina Liensberger (Österreich)
- 57. Irene Epple (Deutschland)
- 56. Mateja Svet (Jugoslawien)
- 55. Marta Bassino (Italien)
- 54. Trude Beiser Jochum (Österreich)
- 53. Kathrin Zettel (Österreich)
- 52. Ilka Stuhec (Slowenien)
- 51. Michèle Jacot (Frankreich)
50 bis 41
- 50. Frida Hansdotter (Schweden)
- 49. Sonja Nef (Schweiz)
- 48. Elisabeth Görgl (Österreich)
- 47. Michelle Gisin (Schweiz)
- 46. Perrine Pelen (Frankreich)
- 45. Corinne Suter (Schweiz)
- 44. Picabo Street (USA)
- 43. Tessa Worley (Frankreich)
- 42. Tanja Poutiainen (Finnland)
- 41. Hilde Gerg (Deutschland)
40 bis 31
- 40. Julia Mancuso (USA)
- 39. Tamara McKinney (USA)
- 38. Isolde Kostner (Italien)
- 37. Martina Ertl (Deutschland)
- 36. Lise-Marie Morerod (Schweiz)
- 35. Viktoria Rebensburg (Deutschland)
- 34. Wendy Holdener (Schweiz)
- 33. Nancy Greene (Kanada)
- 32. Carole Merle (Frankreich)
- 31. Rosi Mittermaier (Deutschland)
30 bis 21
- 30. Sofia Goggia (Italien)
- 29. Nicole Hosp (Österreich)
- 28. Alexandra Meissnitzer (Österreich)
- 27. Christl Cranz (Deutschland)
- 26. Marielle Goitschel (Frankreich)
- 25. Marie-Theres Nadig (Schweiz)
- 24. Anita Wachter (Österreich)
- 23. Deborah Compagnoni (Italien)
- 22. Petra Kronberger (Österreich)
- 21. Marlies Schild (Österreich)
20 bis 11
- 20. Federica Brignone (Italien)
- 19. Petra Vlhova (Slowakei)
- 18. Anna Veith Fenninger (Österreich)
- 17. Pernilla Wiberg (Schweden)
- 16. Maria Walliser (Schweiz)
- 15. Michela Figini (Schweiz)
- 14. Michaela Dorfmeister (Österreich)
- 13. Erika Hess (Schweiz)
- 12. Hanni Wenzel (Liechtenstein)
- 11. Renate Götschl (Österreich)
10 bis 1
10. Maria Höfl-Riesch (Deutschland)
- 27 Weltcupsiege
- 3x Olympiagold
- 2x Weltmeisterin
- 1x Gesamtweltcup
9. Tina Maze (Slowenien)
- 26 Weltcupsiege
- 2x Olympiagold
- 4x Weltmeisterin
- 1x Gesamtweltcup
8. Lara Gut-Behrami (Schweiz)
183,9 Punkte
Ein Sieg im Gesamtweltcup gibt 15 Punkte, der in einer Disziplinenwertung 5 Punkte. Ein Weltcupsieg gibt 1 Punkt.
An der WM gibt es für die Medaillen 8, 3 und 1,5 Punkte zu gewinnen, die Ränge 4 bis 10 geben 0,2 Punkte.
- 46 Weltcupsiege
- 1x Olympiagold
- 2x Weltmeisterin
- 2x Gesamtweltcup
7. Katja Seizinger (Deutschland)
194,4 Punkte
- 36 Weltcupsiege
- 3x Olympiagold
- 1x Weltmeisterin
- 2x Gesamtweltcup
6. Janica Kostelic (Kroatien)
203,65 Punkte
- 30 Weltcupsiege
- 4x Olympiagold
- 5x Weltmeisterin
- 3x Gesamtweltcup
5. Anja Pärson (Schweden)
217,4 Punkte
- 42 Weltcupsiege
- 1x Olympiagold
- 7x Weltmeisterin
- 2x Gesamtweltcup
4. Vreni Schneider (Schweiz)
255,1 Punkte
- 55 Weltcupsiege
- 3x Olympiagold
- 3x Weltmeisterin
- 3x Gesamtweltcup
3. Annemarie Moser-Pröll (Österreich)
272,5 Punkte
- 62 Weltcupsiege
- 1x Olympiagold
- 5x Weltmeisterin
- 6x Gesamtweltcup
2. Lindsey Vonn (USA)
297,4 Punkte
- 82 Weltcupsiege
- 1x Olympiagold
- 2x Weltmeisterin
- 4x Gesamtweltcup
1. Mikaela Shiffrin (USA)
360,1 Punkte
- 99 Weltcupsiege
- 2x Olympiagold
- 7x Weltmeisterin
- 5x Gesamtweltcup