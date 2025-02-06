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Lara Gut-Behrami

Ski-WM Saalbach: Die 100 erfolgreichsten Skifahrerinnen der Geschichte

epa09745746 Gold medalist Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates during the victory ceremony of the Women&#039;s Super-G race of the Alpine Skiing events of the Beijing 2022 Olympic Games at the Y ...
Die Freude über den Olympiasieg 2022 im Super-G ist riesig: Lara Gut-Behrami.Bild: keystone

Die 100 erfolgreichsten Skifahrerinnen der Geschichte – so weit vorne ist Lara Gut-Behrami

An der Ski-WM in Saalbach winkt Lara Gut-Behrami heute im Super-G (11.30 Uhr) die erste von mehreren möglichen Medaillen. Im Allzeit-Ranking gehört die Tessinerin bereits jetzt zu den Top Ten. Erfolgreichste Schweizerin ist aber eine andere.
06.02.2025, 04:4907.10.2026, 13:44
Ralf Meile
Ralf Meile

Ach, was waren das für Zeiten! Damals, in den guten alten 1980er-Jahren, als die Fahrerinnen des Schweizer Teams allen anderen davonfuhren. Im Winter 1986/87 räumten sie im Gesamt- und in allen Disziplinenwertungen ab. Doch mit Vreni Schneider liegt im Allzeit-Ranking nur noch eine dieser legendären Frauen vor Lara Gut-Behrami, der besten Schweizer Skirennfahrerin der Gegenwart.

So sieht es bei den Männern aus:

Die 100 erfolgreichsten Skifahrer der Geschichte – wen Marco Odermatt noch vor sich hat
Die 100 erfolgreichsten Skifahrer der Geschichte – wen Marco Odermatt noch vor sich hat

Rein aufgrund sportlicher Resultate haben Statistiker ein Ranking erstellt. Lara Gut-Behrami hat in dieser Rangliste der «Alpine Ski Data Base» noch sieben Athletinnen vor sich. Je nach Verlauf der WM in Saalbach und des restlichen Winters kann sie noch in dieser Saison die eine oder andere überholen.

100 bis 91

Kursiv = noch aktiv | Fett = Schweizerin

RECORD DATE NOT STATED Madeleine Chamot-Berthod . Madeleine Chamot-Berthod . Copyright: RDB/ATP 1032_05_RDB00186782
Madeleine Berthod stürzt sich den Hang hinunter.Bild: www.imago-images.de
  • 100. Kathy Kreiner (Kanada)
  • 99. Karen Putzer (Italien)
  • 98. Christine Goitschel (Frankreich)
  • 97. Michaela Kirchgasser (Österreich)
  • 96. Florence Steurer (Frankreich)
  • 95. Madeleine Berthod (Schweiz)
  • 94. Nicole Schmidhofer (Österreich)
  • 93. Wiltrud Drexel (Österreich)
  • 92. Maria Epple (Deutschland)
  • 91. Ester Ledecka (Tschechien)
Die Methodik
Die Statistiker haben Erfolge im Weltcup, bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften analysiert. Für jede Leistung gibt es Punkte, welche addiert zum Gesamtergebnis führen. Ein Olympiasieg ist so viel wert wie ein Sieg im Gesamtweltcup, ein WM-Erfolg etwa die Hälfte. (Stand: 3.2.2025)

90 bis 81

ZUM RUECKTRITT DER SCHWEIZER SKI ABFAHRTS-OLYMPIASIEGERIN DOMINIQUE GISIN AM DONNERSTAG, 19. MAERZ 2015, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Olympic winner Dominique Gisin of Swi ...
Sie glaubt es kaum: Bestzeit und danach Abfahrts-Olympiasieg 2014 für Dominique Gisin.Bild: KEYSTONE
  • 90. Dominique Gisin (Schweiz)
  • 89. Betsy Clifford (Kanada)
  • 88. Katharina Gutensohn (Deutschland und Österreich)
  • 87. Cornelia Hütter (Österreich)
  • 86. Olga Pall (Österreich)
  • 85. Roswitha Steiner (Österreich)
  • 84. Christin Cooper (USA)
  • 83. Ingrid Lafforgue (Frankreich)
  • 82. Cindy Nelson (USA)
  • 81. Inge Wersin-Lantschner (Österreich)

80 bis 71

Olympische Winterspiele in Calgary: Brigitte Oertli (Schweiz) mit ihren beiden Silbermedaillen Olympic Winter Games in Calgary Brigitte Oertli Switzerland with theirs both Silver medals
Zwei Mal Silber gewann Brigitte Oertli an den Olympischen Spielen 1988.Bild: imago sportfotodienst
  • 80. Andrea Fischbacher (Österreich)
  • 79. Brigitte Oertli (Schweiz)
  • 78. Barbara Cochran (USA)
  • 77. Christl Haas (Österreich)
  • 76. Brigitte Totschnig (Österreich)
  • 75. Sigrid Wolf (Österreich)
  • 74. Andrea Mead Lawrence (USA)
  • 73. Regine Cavagnoud (Frankreich)
  • 72. Sarka Strachova Zahrobska (Tschechien)
  • 71. Sara Hector (Schweden)

70 bis 61

ABD0086_20170316 - ASPEN - USA: Super G-Gesamtweltcupsiegerin Tina Weirather (LIE) am Donnerstag, 16. März 2017, anl. der Siegerpräsentation im Rahmen des Ski-Weltcup Finales in Aspen. (KEYSTONE/APA/H ...
Zwei Mal gewann Tina Weirather die Kristallkugel als beste Super-G-Fahrerin des Winters.Bild: APA
  • 70. Ragnhild Mowinckel (Norwegen)
  • 69. Christa Kinshofer (Deutschland und Niederlande)
  • 68. Monika Kaserer (Österreich)
  • 67. Fabienne Serrat (Frankreich)
  • 66. Gertrud Gabl (Österreich)
  • 65. Ulrike Maier (Österreich)
  • 64. Dianne Roffe Steinrotter (USA)
  • 63. Annie Famose (Frankreich)
  • 62. Isabelle Mir (Frankreich)
  • 61. Tina Weirather (Liechtenstein)

60 bis 51

Ski WM 1989, Slalom Damen: Mateja SVET (JUG) SKI ALPIN SAISON 88/89 WM 1989 Vail Slalom Damen 07.02.1989 Mateja SVET (JUG) praesentiert ihre Goldmedaille. Vail Colorado USA *** Ski World Championships ...
Mateja Svet und ihr grösster Erfolg: Slalom-Gold an der WM 1989 vor Vreni Schneider.Bild: www.imago-images.de
  • 60. Marina Kiehl (Deutschland)
  • 59. Carole Montillet (Frankreich)
  • 58. Katharina Liensberger (Österreich)
  • 57. Irene Epple (Deutschland)
  • 56. Mateja Svet (Jugoslawien)
  • 55. Marta Bassino (Italien)
  • 54. Trude Beiser Jochum (Österreich)
  • 53. Kathrin Zettel (Österreich)
  • 52. Ilka Stuhec (Slowenien)
  • 51. Michèle Jacot (Frankreich)

50 bis 41

STA40-20010209-ST. ANTON, AUSTRIA: Swiss Sonja Nef celebrates in the finish area after winning the women&#039;s giant slalom at the Alpine Skiing World Championships 2001 in St. Anton on Friday 09 Feb ...
Die 2 war die 1: Sonja Nef feiert ihren WM-Titel 2001 im Riesenslalom.Bild: EPA
  • 50. Frida Hansdotter (Schweden)
  • 49. Sonja Nef (Schweiz)
  • 48. Elisabeth Görgl (Österreich)
  • 47. Michelle Gisin (Schweiz)
  • 46. Perrine Pelen (Frankreich)
  • 45. Corinne Suter (Schweiz)
  • 44. Picabo Street (USA)
  • 43. Tessa Worley (Frankreich)
  • 42. Tanja Poutiainen (Finnland)
  • 41. Hilde Gerg (Deutschland)

40 bis 31

Lise Marie Morerod (Schweiz) Lise Marie Morerod Switzerland
Lise Marie Morerod gewann den Gesamtweltcup 1976/77 und fünf kleine Kugeln.Bild: imago sportfotodienst
  • 40. Julia Mancuso (USA)
  • 39. Tamara McKinney (USA)
  • 38. Isolde Kostner (Italien)
  • 37. Martina Ertl (Deutschland)
  • 36. Lise-Marie Morerod (Schweiz)
  • 35. Viktoria Rebensburg (Deutschland)
  • 34. Wendy Holdener (Schweiz)
  • 33. Nancy Greene (Kanada)
  • 32. Carole Merle (Frankreich)
  • 31. Rosi Mittermaier (Deutschland)

30 bis 21

ARCHIVE --- DIE EHEMALIGE SKIRENNFAHRERIN UND SKITRAINERIN MARIE-THERES &quot;MAITE&quot; NADIG KANN AM 8. MAERZ IHREN 60. GEBURTSTAG FEIERN. DAZU STELLEN WIR IHNEN DIESES BILD ZUR VERFUEGUNG --- Die ...
«Maite» Nadig ist Doppel-Olympiasiegerin bei den «Goldenen Tagen von Sapporo» 1972.Bild: KEYSTONE
  • 30. Sofia Goggia (Italien)
  • 29. Nicole Hosp (Österreich)
  • 28. Alexandra Meissnitzer (Österreich)
  • 27. Christl Cranz (Deutschland)
  • 26. Marielle Goitschel (Frankreich)
  • 25. Marie-Theres Nadig (Schweiz)
  • 24. Anita Wachter (Österreich)
  • 23. Deborah Compagnoni (Italien)
  • 22. Petra Kronberger (Österreich)
  • 21. Marlies Schild (Österreich)

20 bis 11

Ski WM 1987, Super G Damen: Michela FIGINI, Maria WALLISER (SUI), Mateja SVET (JUG) SKI ALPIN SAISON 86/87 WM 1987 Crans Montana Super G Damen 03.02.1987 Michela FIGINI, Maria WALLISER (Mitte) und Mat ...
Sie räumten gross ab: Michela Figini (links) und Maria Walliser.Bild: www.imago-images.de
  • 20. Federica Brignone (Italien)
  • 19. Petra Vlhova (Slowakei)
  • 18. Anna Veith Fenninger (Österreich)
  • 17. Pernilla Wiberg (Schweden)
  • 16. Maria Walliser (Schweiz)
  • 15. Michela Figini (Schweiz)
  • 14. Michaela Dorfmeister (Österreich)
  • 13. Erika Hess (Schweiz)
  • 12. Hanni Wenzel (Liechtenstein)
  • 11. Renate Götschl (Österreich)

10 bis 1

10. Maria Höfl-Riesch (Deutschland)

epa04133481 (FILE) A file picture dated 13 March 2008 shows Germany&#039;s Maria Riesch posing with her crystal globe trophies on the podium after winning the women&#039;s overall Super-G and the Supe ...
Bild: EPA/ANSA FILE
  • 27 Weltcupsiege
  • 3x Olympiagold
  • 2x Weltmeisterin
  • 1x Gesamtweltcup

9. Tina Maze (Slowenien)

Slovenia&#039;s Tina Maze celebrates winning the women’s alpine combined competition at the alpine skiing world championships, Monday, Feb. 9, 2015, in Beaver Creek, Colo. (AP Photo/Marco Trovati)
Bild: AP
  • 26 Weltcupsiege
  • 2x Olympiagold
  • 4x Weltmeisterin
  • 1x Gesamtweltcup

8. Lara Gut-Behrami (Schweiz)

183,9 Punkte

Ein Sieg im Gesamtweltcup gibt 15 Punkte, der in einer Disziplinenwertung 5 Punkte. Ein Weltcupsieg gibt 1 Punkt.

An der WM gibt es für die Medaillen 8, 3 und 1,5 Punkte zu gewinnen, die Ränge 4 bis 10 geben 0,2 Punkte.

Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami prepares during an alpine ski, women&#039;s World Cup downhill, in Garmisch, Germany, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Piermarco Tacca)
Bild: keystone
  • 46 Weltcupsiege
  • 1x Olympiagold
  • 2x Weltmeisterin
  • 2x Gesamtweltcup

7. Katja Seizinger (Deutschland)

194,4 Punkte

Katja Seizinger (Deutschland) pr
Bild: imago sportfotodienst
  • 36 Weltcupsiege
  • 3x Olympiagold
  • 1x Weltmeisterin
  • 2x Gesamtweltcup

6. Janica Kostelic (Kroatien)

203,65 Punkte

Croatian gold medallist Janica Kostelic celebrates after the women&#039;s giant slalom 2nd run for the Salt Lake 2002 Winter Olympics at Park City, Friday, February 22, 2002. (KEYSTONE/EPA PHOTO/AFP/D ...
Bild: EPA AFPI
  • 30 Weltcupsiege
  • 4x Olympiagold
  • 5x Weltmeisterin
  • 3x Gesamtweltcup

5. Anja Pärson (Schweden)

217,4 Punkte

Picture 4 of 4 - Anja Paerson of Sweden runs to do her traditional victory jump and slide in the finish area after winning the women&#039;s World Cup Super-G during the Alpine Ski World Cup finals, in ...
Bild: KEYSTONE
  • 42 Weltcupsiege
  • 1x Olympiagold
  • 7x Weltmeisterin
  • 2x Gesamtweltcup

4. Vreni Schneider (Schweiz)

255,1 Punkte

Vreni Schneider zeigt am 27. Februar 1994 am Flughafen Kloten ihre Gold-Medaille fuer den Sieg im Slalom, sowie die Silber- (Kombination) und Bronze-Medaille (Riesenslalom), welche sie an den Olympisc ...
Bild: KEYSTONE
  • 55 Weltcupsiege
  • 3x Olympiagold
  • 3x Weltmeisterin
  • 3x Gesamtweltcup

3. Annemarie Moser-Pröll (Österreich)

272,5 Punkte

Ski Alpin Olympische Spiele 1980: H. WENZEL (LIE), MOSER-PROELL (AUT), NADIG (SUI) Olympische Winterspiele Lake Placid 13-24.02.1980 Abfahrt Damen 17.02.1980 Hanni WENZEL (Liechtenstein), Annemarie MO ...
Bild: www.imago-images.de
  • 62 Weltcupsiege
  • 1x Olympiagold
  • 5x Weltmeisterin
  • 6x Gesamtweltcup

2. Lindsey Vonn (USA)

297,4 Punkte

Injured US skier Lindsey Vonn celebrates with the crystal globe winning the overall women&#039;s downhill World Cup in the finish area during the women&#039;s downhill at the FIS Alpine Ski World Cup ...
Bild: AP/Keystone
  • 82 Weltcupsiege
  • 1x Olympiagold
  • 2x Weltmeisterin
  • 4x Gesamtweltcup

1. Mikaela Shiffrin (USA)

360,1 Punkte

Mikaela Shiffrin of the United States, gold medal, poses after the medals ceremony of the women Super-G race at the 2019 FIS Alpine Skiing World Championships in Are, Sweden Tuesday, February 5, 2019. ...
Bild: KEYSTONE
  • 99 Weltcupsiege
  • 2x Olympiagold
  • 7x Weltmeisterin
  • 5x Gesamtweltcup
5 Gründe für die aktuelle Schweizer Dominanz im Ski-Sport
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Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
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