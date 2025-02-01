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Ski-WM 2025 in Saalbach: Das heutige Programm und der Medaillenspiegel

epaselect epa10460615 Gold medalist Jasmine Flury (L) of Switzerland, and bronze medalist Corinne Suter of Switzerland celebrate with their team on the podium for the Women&#039;s Downhill race at the ...
Können die Schweizerinnen in Saalbach wieder jubeln?Bild: keystone

Das Aufgebot von Swiss-Ski und das Programm der Ski-WM 2025 in Saalbach

Wann fahren unsere Schweizer Ski-Cracks in welcher Disziplin? Alles, was du zur Ski-WM in Saalbach wissen willst.
01.02.2025, 15:1407.10.2026, 13:44

Sieben Medaillen holten die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer 2023 an der WM in Frankreich.

Die grosse Frage ist natürlich, wie viele werden es dieses Jahr sein? Die Hoffnungen auf ein besseres Abschneiden als noch 2023 sind nach den famosen Leistungen der Schweizerinnen und Schweizer in dieser Saison natürlich gross.

Den aktuellen Medaillenspiegel findest du hier, die anstehenden Rennen und Resultate hier:

Das Rennprogramm

Alle Infos zu den Strecken findest du hier.

  • Dienstag, 4. Februar 2025
    11 Uhr: 1. Abfahrtstraining Frauen
    15.15 Uhr: Parallel-Teamrennen 🥇🥈🥉
  • Mittwoch, 5. Februar 2025
    10 Uhr: 2. Abfahrtstraining Frauen
    12 Uhr: 1. Abfahrtstraining Männer
  • Donnerstag, 6. Februar 2025
    9.30 Uhr: 2. Abfahrtstraining Männer
    11.30 Uhr: Super-G Frauen 🥇🥈🥉
  • Freitag, 7. Februar 2025
    9.30 Uhr: 3. Abfahrtstraining Frauen
    11.30 Uhr: Super-G Männer 🥇🥈🥉
  • Samstag, 8. Februar 2025
    9.30 Uhr: 3. Abfahrtstraining Männer
    11.30 Uhr: Abfahrt Frauen 🥇🥈🥉
  • Sonntag, 9. Februar 2025
    11.30 Uhr: Abfahrt Männer 🥇🥈🥉
  • Montag, 10. Februar 2025
    Reservetag​
  • Dienstag, 11. Februar 2025
    10.00 Uhr: Team-Kombination Frauen 🥇🥈🥉
  • Mittwoch, 12. Februar 2025
    10 Uhr: Team-Kombination Männer 🥇🥈🥉
  • Donnerstag, 13. Februar 2025
    9.45 Uhr: Riesenslalom Frauen 🥇🥈🥉
  • Freitag, 14. Februar 2025
    9.45 Uhr Riesenslalom Männer 🥇🥈🥉
  • Samstag, 15. Februar 2025
    9.45 Uhr: Slalom Frauen 🥇🥈🥉
  • Sonntag, 16. Februar 2025
    9.45 Uhr: Slalom Männer 🥇🥈🥉

Die wichtigsten Fragen zur Ski-WM 2025

Wann findet die Ski-WM statt?

Die Ski-WM startet am 4. Februar und dauert bis zum 16. Februar. Eröffnet werden die Weltmeisterschaften am 4. Februar mit dem Team-Parallel-Rennen, der Abschluss machen die Männer im Slalom am 16. Februar.

Wo wird die alpine Ski-WM ausgetragen?

Die Ski-WM werden dieses Jahr in Saalbach-Hinterglemm ausgetragen. Bereits 1991 wurde dort eine WM durchgeführt. Sämtliche Rennen finden am Zwölferkogel in Hinterglemm satt. Insgesamt 11 Medaillenentscheidungen werden dort ausgetragen.

ABD0205_20240322 - SAALBACH-HINTERGLEMM - �STERREICH: Marco Odermatt (SUI) am Freitag, 22. M�rz 2024, nach seinem Lauf im Super-G der M�nner im Rahmen des Ski Weltcup-Finales in Saalbach-Hinterglemm. ...
Marco Odermatt möchte sich in Saalbach erneut zum Weltmeister krönen. Bild: keystone

Wen schickt die Schweiz an die Ski-WM?

Insgesamt darf Swiss-Ski 24 Fahrer nominieren, allerdings höchstens 14 Fahrer pro Geschlecht. Um die Vorgaben des Verbandes zu erfüllen, müssen die Athleten einmal in die Top-7 oder zweimal in die ersten 15 einer Disziplin fahren.

In jedem Rennen können vier Fahrer pro Nation nominiert werden. Der Titelverteidiger ist automatisch qualifiziert. Damit können dank Marco Odermatt in der Abfahrt und im Riesenslalom der Herren jeweils fünf Schweizer an den Start gehen.

Diese Fahrer hat Swiss-Ski nominiert:

Frauen

  • Malorie Blanc
  • Eliane Christen
  • Delphine Darbellay
  • Michelle Gisin
  • Lara Gut-Behrami
  • Wendy Holdener
  • Aline Höpli
  • Mélanie Meillard
  • Priska Ming-Nufer
  • Camille Rast
  • Corinne Suter

Männer

  • Luca Aerni
  • Marco Kohler
  • Loic Meillard
  • Alexis Monney
  • Justin Murisier
  • Tanguy Nef
  • Marco Odermatt
  • Marc Rochat
  • Stefan Rogentin
  • Lars Rösti
  • Thomas Tumler
  • Franjo von Allmen
  • Daniel Yule

Die verantwortlichen Trainer entscheiden vor Ort, wer bei welchem Rennen an den Start gehen wird.

Wer gewann an der letzten Weltmeisterschaft?

Sieben Medaillen gewann unter anderem die Schweiz, darunter zwei Goldene von Marco Odermatt im Riesenslalom und in der Abfahrt, sowie eine goldene Medaille von Jasmin Flury, ebenfalls in der Abfahrt.

Von den 39 vergebenen Medaillen gingen damals 9 nach Norwegen, sieben nach Österreich und sieben an die Schweiz.

Den ganzen Medaillenspiegel der WM 2023 in Frankreich findest du hier.

Wie oft gibt es eine Ski-WM?

Der Weltskiverband FIS veranstaltet die alpinen Skiweltmeisterschaften seit 1985 im Zweijahresrhythmus. Die erste fand 1931 im Berner Oberland statt.

(ome)

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