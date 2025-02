Beisst «Odi» auch Saalbach herzhaft zu? Bild: keystone

Die 100 erfolgreichsten Skifahrer der Geschichte – wen Marco Odermatt noch vor sich hat

An der Ski-WM in Saalbach hat Marco Odermatt Grosses vor. Der Titelverteidiger in Abfahrt und Riesenslalom gehört in diesen Disziplinen ebenso wie im Super-G zu den Topfavoriten. Mit weiteren Goldmedaillen könnte sich «Odi» auch im Allzeit-Ranking verbessern.

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Sport»

Die Gegenwart trübt manchmal die Sinne – genauso wie die Nostalgie. Vielleicht gab es ja tatsächlich Skirennfahrer, die noch erfolgreicher waren, als es aktuell der Überflieger Marco Odermatt ist oder als es Pirmin Zurbriggen, der Walliser Ski-Gott der 1980er-Jahre, war.

Rein aufgrund sportlicher Resultate haben Statistiker ein Ranking erstellt. Und diese Top-100 ergeben, dass Zurbriggen in Sachen Erfolge immer noch die Schweizer Nummer 1 ist. Odermatt hat in der Rangliste der «Alpine Ski Data Base» noch elf Athleten vor sich, von denen er je nach Verlauf der WM und des restlichen Winters noch in dieser Saison mehrere überholen kann.

100 bis 91

Kursiv = noch aktiv | Fett = Schweizer

Der Walliser Haudegen Roland Collombin war einer der populärsten Schweizer Sportler der 1970er-Jahre. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

100. Reinfried Herbst (Österreich)

99. Harti Weirather (Österreich)

98. Egon Zimmermann (Österreich)

97. Manuel Feller (Österreich)

96. Roland Collombin (Schweiz)

95. Tommy Moe (USA)

94. Giorgio Rocca (Italien)

93. Anton Seelos (Österreich)

92. Mathieu Faivre (Frankreich)

91. Thomas Sykora (Österreich)

Die Methodik Die Statistiker haben Erfolge im Weltcup, bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften analysiert. Für jede Leistung gibt es Punkte, welche addiert zum Gesamtergebnis führen. Ein Olympiasieg ist so viel wert wie ein Sieg im Gesamtweltcup, ein WM-Erfolg etwa die Hälfte. (Stand: 3.2.2025)

90 bis 81

Der Mann mit dem Bart: Heini Hemmi beim Riesenslalom-Olympiasieg 1976. Bild: imago sportfotodienst

90. Armin Bittner (Deutschland)

89. Hannes Trinkl (Österreich)

88. Bruno Kernen (Schweiz)

87. Steve Mahre (USA)

86. Manfred Mölgg (Italien

85. Henri Oreiller (Frankreich)

84. Heini Hemmi (Schweiz)

83. Helmut Höflehner (Österreich)

82. Rainer Schönfelder (Österreich)

81. Loïc Meillard (Schweiz)

80 bis 71

1978/79 gewinnt der Thurgauer Peter Lüscher den Gesamtweltcup. Bild: www.imago-images.de

80. Peter Wirnsberger (Österreich)

79. Peter Lüscher (Schweiz)

78. Christian Mayer (Österreich)

77. Finn Christian Jagge (Norwegen)

76. Andreas Schifferer (Österreich)

75. Bojan Krizaj (Jugoslawien)

74. Rudi Rominger (Schweiz)

73. Hans Knauss (Österreich)

72. David Zogg (Schweiz)

71. Kristian Ghedina (Italien)

70 bis 61

Didier Défago beisst herzhaft zu: 2010 wird der Abfahrts-Olympiasieger. Bild: KEYSTONE

70. Guy Perillat (Frankreich)

69. Leonhard Stock (Österreich)

68. Zeno Colo (Italien)

67. Hubert Strolz (Österreich)

66. Felix Neureuther (Deutschland)

65. Daron Rahlves (USA)

64. Didier Défago (Schweiz)

63. Clement Noël (Frankreich)

62. Emile Allais (Frankreich)

61. Patrick Ortlieb (Österreich)

60 bis 51

Christof Innerhofer versucht, den Überblick zu behalten: An der WM 2011 gewinnt er einen kompletten Medaillensatz. bild: imago-images.de

60. Franck Piccard (Frankreich)

59. Kalle Palander (Finnland)

58. Patrick Russel (Frankreich)

57. Peter Fill (Italien)

56. Rudi Nierlich (Österreich)

55. Jean-Baptiste Grange (Frankreich)

54. Marco Schwarz (Österreich)

53. Christof Innerhofer (Italien)

52. Fritz Strobl (Österreich)

51. Ole Kristian Furuseth (Norwegen)

50 bis 41

Stets eine kontroverse Figur: Paul Accola. Bild: KEYSTONE

50. Erik Guay (Kanada)

49. Stein Eriksen (Norwegen)

48. Atle Skaardal (Norwegen)

47. Hannes Reichelt (Österreich)

46. Günther Mader (Österreich)

45. Andre Myhrer (Schweden)

44. Jean-Noël Augert (Frankreich)

43. Thomas Stangassinger (Österreich)

42. Paul Accola (Schweiz)

41. Dominik Paris (Italien)

40 bis 31

Er war der «Iceman»: Carlo Janka. Bild: PHOTOPRESS

40. Bernhard Russi (Schweiz)

39. Luc Alphand (Frankreich)

38. Andreas Wenzel (Liechtenstein)

37. Vincent Kriechmayr (Österreich)

36. Franz Heinzer (Schweiz)

35. Mario Matt (Österreich)

34. Piero Gros (Italien)

33. Michael Walchhofer (Österreich)

32. Markus Wasmeier (Deutschland)

31. Carlo Janka (Schweiz)

30 bis 21

Abfahrts-Champ Beat Feuz ist heute Co-Kommentator des SRF. Bild: keystone

30. Peter Müller (Schweiz)

29. Toni Sailer (Österreich)

28. Matthias Mayer (Österreich)

27. Michael von Grünigen (Schweiz)

26. Franz Klammer (Österreich)

25. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen)

24. Beat Feuz (Schweiz)

23. Karl Schranz (Österreich)

22. Didier Cuche (Schweiz)

21. Henrik Kristoffersen (Norwegen)

20 bis 11

Marco Odermatt ist der herausragende Skirennfahrer der Gegenwart. Bild: keystone

20. Kjetil Jansrud (Norwegen)

19. Ivica Kostelic (Kroatien)

18. Phil Mahre (USA)

17. Jean-Claude Killy (Frankreich)

16. Alexis Pinturault (Frankreich)

15. Ted Ligety (USA)

14. Lasse Kjus (Norwegen)

13. Stephan Eberharter (Österreich)

12. Marco Odermatt (Schweiz)

11. Gustav Thöni (Italien)

Odermatt hat aktuell 163,6 Punkte.



Ein Sieg im Gesamtweltcup gibt 15 Punkte, der in einer Disziplinenwertung 5 Punkte. Ein Weltcupsieg gibt 1 Punkt.



An der WM gibt es für die Medaillen 8, 3 und 1,5 Punkte zu gewinnen, die Ränge 4 bis 10 geben 0,2 Punkte.



10 bis 1

10. Benjamin Raich (Österreich)

175,3 Punkte

Bild: EPA

36 Weltcupsiege

2x Olympiagold

3x Weltmeister

1x Gesamtweltcup

9. Bode Miller (USA)

176,15 Punkte

Bild: EPA/APA

33 Weltcupsiege

1x Olympiagold

4x Weltmeister

2x Gesamtweltcup



8. Alberto Tomba (Italien)

195,6 Punkte

Bild: www.imago-images.de

50 Weltcupsiege

3x Olympiagold

2x Weltmeister

1x Gesamtweltcup



7. Kjetil André Aamodt (Norwegen)

201,45 Punkte

Bild: KEYSTONE

21 Weltcupsiege

4x Olympiagold

5x Weltmeister

1x Gesamtweltcup



6. Pirmin Zurbriggen (Schweiz)

211,2 Punkte

40 Weltcupsiege

1x Olympiagold

4x Weltmeister

4x Gesamtweltcup

5. Aksel-Lund Svindal (Norwegen)

224,0 Punkte

Bild: KEYSTONE

36 Weltcupsiege

2x Olympiagold

5x Weltmeister

2x Gesamtweltcup

4. Marc Girardelli (Luxemburg)

227,5 Punkte

Bild: www.imago-images.de

46 Weltcupsiege

4x Weltmeister

5x Gesamtweltcup

3. Hermann Maier (Österreich)

252,1 Punkte

Bild: imago-images.de

54 Weltcupsiege

2x Olympiagold

3x Weltmeister

4x Gesamtweltcup

2. Ingemar Stenmark (Schweden)

290,1 Punkte

Bild: www.imago-images.de

86 Weltcupsiege

2x Olympiagold

5x Weltmeister

3x Gesamtweltcup

1. Marcel Hirscher (Österreich)

359,4 Punkte

Bild: EPA/EPA

67 Weltcupsiege

2x Olympiagold

7x Weltmeister

8x Gesamtweltcup