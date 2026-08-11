Ditaji Kambundji verpasst den Podest nur knapp – für sie reichte es nur auf Rang 4. Bild: keystone

Ditaji Kambundji verpasst Podest nur knapp – «Ich bin mega enttäuscht»

Ditaji Kambundji hat im Final über 100 m Hürden an der Leichtathletik-EM in Birmingham nur knapp eine Medaille verpasst. Die Schweizerin lief auf Rang 4 – nach überstandener Verletzung und wochenlanger Wettkampfpause ein Ergebnis mit zwei Seiten für sie.

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In einem Interview mit SRF nach dem Rennen machte Kambundji ihrer Enttäuschung zunächst deutlich Luft: «Ich bin mega enttäuscht um den 4. Platz, habe mehr erwartet diese Saison und gehofft, dass es besser läuft.» Auch wenn sie sich nach ihrer Verletzung wieder nach oben gekämpft habe, könne sie sich «eigentlich zufriedengeben» – trotzdem bleibe eben dieses Aber.

«Ich war nicht weit weg von der Spitze, und darauf darf ich stolz sein» Ditaji Kambundji

Der Grund für ihren Rückstand auf die Weltklasse liegt für Kambundji auf der Hand: Acht Wochen lang habe sie keine Wettkämpfe bestreiten können. Der Halbfinal sei darum wichtig gewesen, um sich für den Final in Form zu bringen. «Ich war nicht weit weg von der Spitze, und darauf darf ich stolz sein», sagt sie – auch wenn klar sei, dass es nicht das gewesen sei, was sie sich erhofft habe. Immerhin gebe ihr das Rennen viel Selbstvertrauen für die kommenden Wettkämpfe.

Ditaji Kambundji verpasst Medaille nur knapp. Video: SRF

Zum Rennen selbst zieht Kambundji eine differenzierte Bilanz: «Ich habe mich sehr wohl gefühlt, es war kein schlechtes Rennen, und am Schluss war es leider ein Kämpfen.» Sie habe das Beste gegeben – ihr persönliches Bestes sei das aber noch lange nicht gewesen. Ihr Ziel ist entsprechend klar: Sie wolle alles daransetzen, um bald wieder ihre beste Form zu zeigen. (car)