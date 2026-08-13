Bei der Medaille der Norweger hatte es einen Fehler. Bild: imago

«Sie ist inakzeptabel»: Norwegische Staffel gibt ihre Goldmedaille zurück

Die norwegische Mixed-Staffel gewann am Montag über 4x400 Meter bei der Europameisterschaft die Goldmedaille. Diese gaben die Skandinavier aber wieder zurück, da sie auf dem Edelmetall einen Fehler entdeckten.

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Das norwegische Mixed-Quartett Karsten Warholm, Amalie Iuel, Andreas Kulseng und Henriette Jaeger lief in einer Zeit von 3:09,62 Minuten über 4×400 Meter zur Goldmedaille.

Als die Skandinavier die Medaille erhalten, fällt Warholm aber ein bizarrer Fehler auf. Es wurde die Zeit (3:10,47 Minuten) der zweitplatzierten Briten eingraviert. Gegenüber dem Fernsehsender NRK erklärte Warholm: «Wir haben sehr hart für diesen grossen Erfolg gearbeitet, insbesondere für die erreichte Zeit, die sowohl ein norwegischer Rekord als auch ein Europameisterschaftsrekord ist. Diese Situation ist daher absurd. Das ist inakzeptabel, ebenso wie die Medaillen selbst, die wir zurückgegeben haben.»

Die Norweger jubeln nach dem Sieg. Bild: keystone

Ähnlich tönte es bei seiner Teamkollegin Jaeger: «Für diese Zeit haben wir hart gekämpft, also soll sie auch auf der Medaille stehen. Wenn man Gold gewinnt, ist es schon cool, dass auch die richtige Zeit daraufsteht.» Bereits am Dienstag hat das Quartett die richtig eingravierten Medaillen zurückerhalten.

Jaeger sicherte Norwegen au der Schlussrunde Gold. Video: SRF

Eine Entschuldigung vom Wettkampfverantwortlichen Ken Burkett gab es ebenfalls. Aus seiner Sicht war es sehr bedauerlich, dass es zu diesem Fehler kam. «Als wir feststellten, dass etwas nicht stimmte, haben wir es so schnell wie möglich korrigiert», erklärte Burkett. (riz)