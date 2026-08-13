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Darum musste Europameister Jason Joseph seine Goldmedaille abgeben

Switzerland&#039;s Jason Joseph receives his gold medal after winning the men&#039;s 110 meters hurdles final at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Wednesday, Aug. 12, 2026. ...
Jason Joseph erhält die Goldmedaille – welche er wenig später wieder abgeben musste.Bild: keystone

«Wurde mir weggenommen»: Darum musste Joseph seine Goldmedaille wieder abgeben

Jason Joseph wurde am Mittwochabend über 110 m Hürden Europameister und durfte sich über die Goldmedaille freuen. Kurz nach dem Wettkampf musste der Basler diese wieder abgeben. Heute Abend erhält er sie aber zurück.
13.08.2026, 10:2213.08.2026, 10:48

Die Schweiz hat an den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham dank Jason Joseph die erste Goldmedaille gewonnen. Der 27-Jährige meisterte die 100 m Hürden mit einer Finalzeit von 13,12 Sekunden am Schnellsten. Für Joseph ist es bisher der grösste Erfolg seiner Karriere.

Joseph läuft zur Goldmedaille.Video: SRF

Natürlich war die Freude beim Hürdenläufer nach dem Sieg riesig und direkt nach dem Rennen wurde ihm auch gleich die Goldmedaille überreicht. Allerdings durfte Joseph diese nur für kurze Zeit behalten.

In einem SRF-Interview bemerkte Moderator Paddy Kälin, dass bei Joseph keine Medaille mehr um den Hals hängt. «Ja, die Medaille ist nicht mehr hier, sie haben mir diese einfach weggenommen», sagte ein überraschter Joseph, der aber auch direkt eine Aufklärung liefern konnte: «Ich glaube, es werden jetzt mein Name, die Zeit und die Disziplin eingraviert und dann ist sie noch schöner.»

Am Donnerstagabend um 19.10 Uhr findet die offizielle Medaillenzeremonie statt. Danach darf der frischgebackene Europameister sein goldenes Edelmetall definitiv behalten.

Einen provisorischen Ersatz für seine Goldmedaille hatte Joseph noch am Abend erhalten. Statt der Medaille hing eine kleine Glocke um seinen Hals – und auch an dieser hatte er Freude. (riz)

Joseph beim SRF-Interview ohne Medaille, dafür mit Glocke um den Hals.Video: SRF

Tentoglou verlor seine Medaille kurz nach der Übergabe:

In diesem Moment merkt Ehammer-Bezwinger Tentoglou, dass er seine Medaille verloren hat
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