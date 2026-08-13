«Wurde mir weggenommen»: Darum musste Joseph seine Goldmedaille wieder abgeben
Die Schweiz hat an den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham dank Jason Joseph die erste Goldmedaille gewonnen. Der 27-Jährige meisterte die 100 m Hürden mit einer Finalzeit von 13,12 Sekunden am Schnellsten. Für Joseph ist es bisher der grösste Erfolg seiner Karriere.
Natürlich war die Freude beim Hürdenläufer nach dem Sieg riesig und direkt nach dem Rennen wurde ihm auch gleich die Goldmedaille überreicht. Allerdings durfte Joseph diese nur für kurze Zeit behalten.
In einem SRF-Interview bemerkte Moderator Paddy Kälin, dass bei Joseph keine Medaille mehr um den Hals hängt. «Ja, die Medaille ist nicht mehr hier, sie haben mir diese einfach weggenommen», sagte ein überraschter Joseph, der aber auch direkt eine Aufklärung liefern konnte: «Ich glaube, es werden jetzt mein Name, die Zeit und die Disziplin eingraviert und dann ist sie noch schöner.»
Am Donnerstagabend um 19.10 Uhr findet die offizielle Medaillenzeremonie statt. Danach darf der frischgebackene Europameister sein goldenes Edelmetall definitiv behalten.
Einen provisorischen Ersatz für seine Goldmedaille hatte Joseph noch am Abend erhalten. Statt der Medaille hing eine kleine Glocke um seinen Hals – und auch an dieser hatte er Freude. (riz)