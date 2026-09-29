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Die Schweizer U21 kassiert eine Klatsche und zittert um die EM-Quali

Fussball: Europa: UEFA U21, U 21 Europameisterschaft 2027 - Qualifikation, Gruppe C, 29.09.2026, 15:00 Uhr - Island U21 vs. Schweiz U21 - Throttarv�llur Reykjavik, Island Torjubel Island zum 1:0. Erzi ...
Bittere Niederlage für die Schweizer U21-Nationalmannschaft.Bild: www.imago-images.de

Blamage in Island: Die Schweizer U21 kassiert eine Klatsche und zittert um die EM-Quali

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft kassiert im vierten Spiel unter Trainer Alex Frei eine herbe Niederlage. In Reykjavik verliert die Mannschaft 1:5 gegen Island und vergibt damit die Chance, sich in der EM-Qualifikation den Platz als Gruppenzweiten zu sichern.
29.09.2026, 19:1029.09.2026, 19:10

Für die endgültige Vorentscheidung sorgte dabei Daniel Gudjohnsen in der 78. Minute, als er zum 4:1 traf. Zuvor hatte David Aronsson in der 62. Minute bereits einen Standard verwertet und die Zwei-Tore-Führung von vor der Pause wiederhergestellt. In der 86. Minute traf Hilmir Mikaelsson zum Endstand.

Dass die zweite Halbzeit aus Schweizer Sicht eigentlich optimal begonnen hatte, und Labinot Bajrami nach rund 40 Sekunden auf 1:2 verkürzte, blieb schliesslich nur eine Randbemerkung und stellte nicht den Start einer Aufholjagd dar.

In den ersten 45 Minuten war die Schweiz bereits mit 0:2 in Rückstand geraten, nachdem Island Fehler in der Schweizer Defensive zweimal auszunutzen wusste. Einmal traf der spätere Doppeltorschütze Gudjohnsen (11.) und mit dem Pausenpfiff dann Benony Andresson. Das Team von Alex Frei blieb hingegen zu ineffizient.

Die U21 steht nun mit dem Rücken zur Wand.
Die U21 steht nun mit dem Rücken zur Wand.Bild: instagram/swissnatiu21

In der letzten Partie im Kampf um die EM-Qualifikation trifft die Schweiz am 6. Oktober auf die Gruppenersten Franzosen. Durch die Niederlage verpasste es die Schweiz, sich vorzeitig einen Platz in der Barrage für das Turnier 2027 in Albanien und Serbien zu sichern. Stattdessen rückt Island, das zum Abschluss auswärts auf die Färöer trifft, bis zu zwei Punkten an die Schweizer heran.

Die Gruppensieger und der beste Zweite aller Gruppen schafft die direkte Qualifikation für die Endrunde. Die weiteren Gruppenzweiten ermitteln die letzten vier EM-Plätze in Direktduellen mit Hin- und Rückspiel.

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Island - Schweiz 5:1 (2:0)
Reykjavik. - SR Semler (AUT).
Tore: 11. Gudjohnsen 1:0. 45. Andresson 2:0. 46. Bajrami 2:1. 62. Aronsson 3:1. 78. Gudjohnsen 4:1. 86. Mikaelsson 5:1.
Schweiz: Huber; Srdanovic (46. Bung Hua Freimann), Ogbus, Nyakossi, Rissi (68. Bung Meng Freimann); Tsawa, Chipperfield (78. Vogt), Dalipi; Streit (46. Koloto), Vasovic (46. Bajrami), Besio. (riz/sda)

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