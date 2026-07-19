recht sonnig23°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Formel 1: Der Grand Prix von Spa live im Stream und Ticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Antonelli startet mal wieder von der Pole – Audi mit guten Chancen auf Punkte

19.07.2026, 14:00
  • Im belgischen Spa kämpfen heute Nachmittag ab 15 Uhr die Piloten der Formel 1 um den Sieg. Die besten Chancen hat Kimi Antonelli. Der WM-Leader startet ganz zuvorderst. Direkt neben dem Italiener steht der vierfache Weltmeister Max Verstappen.
  • Auf ein erfolgreiches Qualifying blickt auch Audi zurück. Während Nico Hülkenberg von Platz zwölf aus in den Grand Prix starten wird, steht Gabriel Bortoleto sogar auf dem achten Platz. Der Brasilianer konnte in diesem Jahr bereits zweimal in die Punkte fahren.
  • Das Rennen kann live im Stream oder Ticker bei watson mitverfolgt werden. (riz)
Motorsport Standings provided by Sofascore
9 Figuren und Episoden, die an der WM für Schlagzeilen sorgten
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 138
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Sonnengott Lionel Messi führt Argentinien auch im WM-Halbfinal zum Sieg.
quelle: keystone / petr david josek
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Vor WM Final: Trump lobt Infantino
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Beim Final wird Trump erstmals bei einem WM-Spiel sein und eine Hauptrolle einnehmen
Am Sonntag endet die bisher grösste Fussball-WM der Geschichte und erstmals wird bei einem Spiel auch US-Präsident Donald Trump anwesend sein. Beim Endspiel wird der 80-Jährige wohl mehrmals im Rampenlicht stehen.
Mit dem 104. Spiel wird die Weltmeisterschaft 2026 zu Ende gehen. Spanien und Argentinien werden im grossen Final um den wichtigsten Titel des Fussballs spielen und eines der beiden Teams wird im MetLife Stadium den goldenen Pokal in die Höhe stemmen.
Zur Story