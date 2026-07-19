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Antonelli startet mal wieder von der Pole – Audi mit guten Chancen auf Punkte
- Im belgischen Spa kämpfen heute Nachmittag ab 15 Uhr die Piloten der Formel 1 um den Sieg. Die besten Chancen hat Kimi Antonelli. Der WM-Leader startet ganz zuvorderst. Direkt neben dem Italiener steht der vierfache Weltmeister Max Verstappen.
- Auf ein erfolgreiches Qualifying blickt auch Audi zurück. Während Nico Hülkenberg von Platz zwölf aus in den Grand Prix starten wird, steht Gabriel Bortoleto sogar auf dem achten Platz. Der Brasilianer konnte in diesem Jahr bereits zweimal in die Punkte fahren.
- Das Rennen kann live im Stream oder Ticker bei watson mitverfolgt werden. (riz)