5 Gründe für den Schweizer Abstieg in der Nations League

Fünf Spiele, zwei Punkte, kein Sieg, Abstieg: Die Schweizer Nationalmannschaft spielt in der nächsten Nations League nicht mehr in der höchsten Liga. Ursachenforschung für das Scheitern nach dem EM-Hoch.

Das 1:1 gegen Serbien an diesem garstigen Freitagabend im Letzigrund von Zürich war zu wenig, um den Ligaerhalt mit einem Exploit am Montag in Spanien noch bewerkstelligen zu können. Die fünf Hauptgründe für den ersten Schweizer Abstieg in der Nations League liegen jedoch nicht in diesem fünften Spiel. In diesem deckte sich das Resultat nicht mit der ordentlichen Leistung der Mannschaft von Murat Yakin.